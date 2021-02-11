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محتجو "الكامور" في تونس يحاولون اقت...
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محتجو "الكامور" في تونس يحاولون اقتحام منشأة نفطية.. والجيش يتصدى (صور وفيديو)

تصدت وحدات تابعة للجيش التونسي، مساء الخميس، لمحاولة اقتحام نفذها محتجون من تنسيقية "الكامور"، كانوا ينوون غلق وحدة ضخ المحروقات، على خلفية عدم تحقق مطالب تعهدت

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المصدر: تونس - إرم نيوز

تصدت وحدات تابعة للجيش التونسي، مساء الخميس، لمحاولة اقتحام نفذها محتجون من تنسيقية ”الكامور“، كانوا ينوون غلق وحدة ضخ المحروقات، على خلفية عدم تحقق مطالب تعهدت الحكومة بتسويتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام ”الكامور“ تعرض لإصابة في ظهره، خلال مواجهة مع وحدات من الجيش، كانت متمركزة حول المنشآة النفطية الواقعة في مدينة الكامور التابعة لمحافظة تطاوين جنوب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام ”الكامور“، في وقت سابق من مساء الأربعاء، عبر خاصية البث المباشر في “فيسبوك“، إنهم قرروا التوجه إلى محطة ضخ المحروقات في مدينة الكامور؛ بهدف وقف إمدادات المحروقات؛ بسبب ”تنصل الحكومة من الاتفاق المبرم معهم في نوفمبر الماضي“.

وتجددت الاحتجاجات في مدينة الكامور مساء الأربعاء، على خلفية تأخر موعد صرف القروض التي تعهدت بها الحكومة، في إطار التسوية التي أبرمتها مع المحتجين لفك اعتصامهم، وإعادة ضخ المحروقات الذي تعطل في وقت سابق مدة 4 أشهر.

وكانت الأزمة اندلعت أول مرة في ”الكامور“، بين 23 أبريل و16 يونيو 2017؛ احتجاجا على الوضع التنموي المتردي هناك.

ووقعت حكومة يوسف الشاهد آنذاك اتفاقا مع المحتجين يقضي بتسوية مطالبهم، غير أن عدم تطبيق بنود الاتفاق أدى إلى إغلاق المحتجين محطة ضخ المحروقات في يوليو الماضي، لمدة 4 أشهر، قبل أن تبرم حكومة هشام المشيشي تسوية مع المحتجين.

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محتجو "الكامور" في تونس يحاولون اقت...
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غضب في "الكامور" ينذر بعودة التوتر في تطاوين التونسية

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المصدر: تونس ـ إرم نيوز

عادت حالة الاحتقان إلى محافظة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، اليوم الخميس، مع عودة احتجاج شباب المنطقة على خلفية ما اعتبروه تسويفًا من الحكومة، وعدم تعهّد بالاتفاق المبرم معها سابقًا.

وأغلق أعضاء ”تنسيقية اعتصام الكامور“ وعدد من أهالي محافظة تطاوين، اليوم الخميس، الطريق الرئيسية، وأحرقوا الإطارات المطاطية؛ احتجاجًا على ”مماطلة“ الحكومة في الالتزام بالاتفاق المُمضى بين الطرفين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال الناطق الرسمي لـ“اعتصام الكامور“ طارق الحدّاد، في فيديو نشرته التنسيقية على صفحتها في ”فيسبوك“: إنّ ”الأمور قد تتجه نحو الأسوأ بسبب المماطلة والتسويف، وكنا قد نبهنا وحذرنا من أن الشارع في تطاوين لا يتحمل أكثر“، وفق تعبيره.

وأضاف مخاطبًا الحكومة: ”لقد سئمنا الجلوس وعقد الجلسات، لقد اتفقنا أن يكون صرف الاعتمادات الخاصة بالمحافظة اليوم الخميس، صبرنا ولكننا فوجئنا بتلفيق عديد القضايا لشخصي وآثرت أن لا أتحدث عنها خدمة لمصالح الجهة“.

وتابع الحدّاد مخاطبا رئيس الحكومة هشام المشيشي قائلًا: ”نريد أن نعرف هل هناك دولة أخرى تعمل بالتوازي مع دولتكم وتصدر الأحكام على أعضاء التنسيقية؟ نريد أن نفهم منك لماذا وعدت أهالي الجهة بإتمام بنود الاتفاق اليوم الخميس وأخلفت بوعدك“.

وأشار الحدّاد إلى أنّه بالتواصل مع البنك، الذي عُهد إليه صرف القروض الخاصة بإنجاز المشاريع في محافظة تطاوين، تم إبلاغهم بأنّه لا علم له بشيء عن الموضوع.

وأكد أن ”المطلب الوحيد لأهالي تطاوين، الطيبين والمسالمين، هو حصول الجهة على نصيبها من التنمية والتشغيل، قلنا لكم إن الشارع يغلي وإنه لن يتحمل مزيدا من المماطلة والتسويف، واليوم مرت أكثر من 3 أشهر على إمضاء الاتفاق ولم يتم تفعيل أي بند من بنوده“.

وأضاف: ”قلنا لكم إن الوضع بالجهة لم يعد يُحتمل، ها قد خرجنا للشارع لأنه يبدو أنك بعثت وفدا من القراصنة واللصوص وليس وفدا حكوميا، لقد أخلفتم بوعدكم لنا وسنعود لغلق مضخة البترول“.

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