نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

أخبار

غضب في "الكامور" ينذر بعودة التوتر...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

غضب في "الكامور" ينذر بعودة التوتر في تطاوين التونسية

عادت حالة الاحتقان إلى محافظة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، اليوم الخميس، مع عودة احتجاج شباب المنطقة على خلفية ما اعتبروه تسويفًا من الحكومة، وعدم تعهّد

+A -A
المصدر: تونس ـ إرم نيوز

عادت حالة الاحتقان إلى محافظة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، اليوم الخميس، مع عودة احتجاج شباب المنطقة على خلفية ما اعتبروه تسويفًا من الحكومة، وعدم تعهّد بالاتفاق المبرم معها سابقًا.

وأغلق أعضاء ”تنسيقية اعتصام الكامور“ وعدد من أهالي محافظة تطاوين، اليوم الخميس، الطريق الرئيسية، وأحرقوا الإطارات المطاطية؛ احتجاجًا على ”مماطلة“ الحكومة في الالتزام بالاتفاق المُمضى بين الطرفين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال الناطق الرسمي لـ“اعتصام الكامور“ طارق الحدّاد، في فيديو نشرته التنسيقية على صفحتها في ”فيسبوك“: إنّ ”الأمور قد تتجه نحو الأسوأ بسبب المماطلة والتسويف، وكنا قد نبهنا وحذرنا من أن الشارع في تطاوين لا يتحمل أكثر“، وفق تعبيره.

وأضاف مخاطبًا الحكومة: ”لقد سئمنا الجلوس وعقد الجلسات، لقد اتفقنا أن يكون صرف الاعتمادات الخاصة بالمحافظة اليوم الخميس، صبرنا ولكننا فوجئنا بتلفيق عديد القضايا لشخصي وآثرت أن لا أتحدث عنها خدمة لمصالح الجهة“.

وتابع الحدّاد مخاطبا رئيس الحكومة هشام المشيشي قائلًا: ”نريد أن نعرف هل هناك دولة أخرى تعمل بالتوازي مع دولتكم وتصدر الأحكام على أعضاء التنسيقية؟ نريد أن نفهم منك لماذا وعدت أهالي الجهة بإتمام بنود الاتفاق اليوم الخميس وأخلفت بوعدك“.

وأشار الحدّاد إلى أنّه بالتواصل مع البنك، الذي عُهد إليه صرف القروض الخاصة بإنجاز المشاريع في محافظة تطاوين، تم إبلاغهم بأنّه لا علم له بشيء عن الموضوع.

وأكد أن ”المطلب الوحيد لأهالي تطاوين، الطيبين والمسالمين، هو حصول الجهة على نصيبها من التنمية والتشغيل، قلنا لكم إن الشارع يغلي وإنه لن يتحمل مزيدا من المماطلة والتسويف، واليوم مرت أكثر من 3 أشهر على إمضاء الاتفاق ولم يتم تفعيل أي بند من بنوده“.

وأضاف: ”قلنا لكم إن الوضع بالجهة لم يعد يُحتمل، ها قد خرجنا للشارع لأنه يبدو أنك بعثت وفدا من القراصنة واللصوص وليس وفدا حكوميا، لقد أخلفتم بوعدكم لنا وسنعود لغلق مضخة البترول“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

غضب في "الكامور" ينذر بعودة التوتر...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

المغرب وإسرائيل تتفقان على تبادل الوفود الطلابية وتنظيم الجولات الدراسية بينهما

+A -A
المصدر: الرباط- إرم نيوز

أجرى وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي، مباحثات هاتفية هي الأولى من نوعها مع نظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت.

وأوضح الصحافي الإسرائيلي شمعون آران، في تغريدة على حسابه الشخصي بـ“تويتر“، أن ”الوزيرين اتفقا على تبادل الوفود الطلابية، وتنظيم جولات دراسية في إسرائيل والمغرب، كما تبادلا دعوات زيارات فيما بينهما“.

وأضاف آران نقلا عن الوزير غالانت، قوله إن المنهاج الدراسي في إسرائيل سيتضمن في العام المقبل، مواضيع عن الجالية اليهودية في المغرب.

كما عبّر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، عن شكره للمغرب على قرار دمج مواضيع عن دولة إسرائيل والتراث اليهودي في المنهاج الدراسي المغربي.

ووجّه الوزير الإسرائيلي الشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس على حماية الجالية اليهودية، والحفاظ على مواقع التراث اليهودي في المملكة.

وتطلق المملكة المغربية من حين لآخر مبادرات رسمية لإحياء تراث وثقافة اليهود في المغرب، وآخرها تدشين العاهل المغربي الملك محمد السادس، ”بيت الذاكرة“ اليهودية بمدينة الصويرة الذي تمت إقامته عبر ترميم معبد يهودي قديم.

وتشدد السلطات في المغرب على ضرورة إيلاء الموروث اليهودي أهمية خاصة.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعلن في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، معربا عن رغبته بتطوير علاقات مبتكرة في عدد من المجالات مع إسرائيل.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play