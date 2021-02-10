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مجلس الأمن يعلن دعمه للسلطة الجديدة...
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مجلس الأمن يعلن دعمه للسلطة الجديدة بليبيا ويفشل بالاتفاق على بيان بشأن سوريا

أبدى مجلس الأمن الدولي في إعلان تبنّاه بالإجماع الثلاثاء دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، مرحّباً بـ"إنجاز" تحقّق على صعيد المسار السياسي الليبي، فيما

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المصدر: أ ف ب

أبدى مجلس الأمن الدولي في إعلان تبنّاه بالإجماع الثلاثاء دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، مرحّباً بـ“إنجاز“ تحقّق على صعيد المسار السياسي الليبي، فيما فشل في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا.

وفي الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة ”يدعو مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة“، و“إطلاق مصالحة وطنية شاملة“.

وعلى غرار إعلان سابق تبّناه في 28 كانون الثاني/يناير، شدّد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل في الخريف حيّز التنفيذ والمضيّ قدماً في ”انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تأخير“.

والأسبوع الماضي طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضحت الممثّلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أنّ المجموعة ستكون عبارة عن ”قوة خفيفة“ و“قابلة للتطوير“ تضمّ مراقبين مدنيين غير مسلّحين.

وقالت الجمعة إنّ ”الليبيين أعدّوا قائمة جنسيات“ تدخّلت مباشرة في النزاع يرفضون مشاركتها في وحدة المراقبين، و“يريدون مراقبين من دول أخرى“، لم تحدّدها.

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مجلس الأمن يعلن دعمه للسلطة الجديدة...
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رئيس مكتب الاتصال المغربي يصل إسرائيل

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المصدر: الرباط – إرم نيوز

وصل إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رئيس مكتب الاتصال المغربي عبدالرحيم بيوض.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير غابي أشكنازي، رحب برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى وصوله إلى تل أبيب.

وقال البيان إن رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية غابي أشكنازي التقى الدبلوماسي المغربي فور وصوله، وتمنى له“حظًا سعيدًا في مهمته التي تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين“، واصفًا وصول الدبلوماسي المغربي إلى تل أبيب بـ“اليوم التاريخي“.

من جانبه، قال رئيس مكتب الاتصال المغربي، عبد الرحيم بيوض:“شعرت بالسعادة عندما أبلغني وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنني سأسافر إلى إسرائيل، وسأعمل على دفع العلاقات بين الدولتين“.

وسيعمل ”بيوض“ في مكتب الاتصال المغربي الذي أعيد تجهيزه مؤخرًا في تل أبيب، ويتوقع افتتاحه خلال أيام، بحسب ما أكدته قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية.
وكان الدبلوماسي المغربي يشغل منصب مدير قسم أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي في وزارة الخارجية المغربية.

وسبق أن شغل ”بيوض“ مناصب عدة في الدبلوماسية المغربية، من بينها عمله مستشارًا في السفارة المغربية في واشنطن، إذ كان مكلفًا بالعلاقات مع الكونغرس والشؤون القنصلية خلال سنوات التسعينيات، وقنصلًا في أمستردام الهولندية، وقنصلًا عامًا في كل من نيويورك، ولندن.

وأعلنت إسرائيل، والمغرب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرارهما إعادة فتح مكتبيْ التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب، والرباط، بعد توقف دام 20 عامًا.

 

Ghj

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