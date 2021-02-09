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مليتاري رادار: طائرة أمريكية تقوم ب...
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مليتاري رادار: طائرة أمريكية تقوم بمهمة استخبارية قبالة سواحل طرابلس الليبية

قال موقع الرصد الراداري الإيطالي “مليتاري رادار"، إن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية، قامت بمهمة استخباراتية بمحاذاة سواحل العاصمة الليبية طرابلس. وأشار الموقع

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المصدر: عبدالعزيز الرواف- إرم نيوز

قال موقع الرصد الراداري الإيطالي “مليتاري رادار“، إن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية، قامت بمهمة استخباراتية بمحاذاة سواحل العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار الموقع الإيطالي المختص برصد حركة الطيران العسكري، أن الطائرة الأمريكية التي تمت متابعتها بدأت مهمتها صباح الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه المهمة هي لجمع معلومات استخبارية عن طريق اعتراض الإشارات سواء كانت اتصالات بين الأشخاص، أو من إشارات إلكترونية غير مستخدمة بشكل مباشر في الاتصالات.

ولفت الموقع بأن الطائرة قامت بمهمة الاستطلاع وجمع المعلومات قبالة السواحل الغربية لليبيا .

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كريستيان جيمس، قال إن الموقف الأمريكي بشأن ليبيا واضح تماما، مبينا أن واشنطن رحبت بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، معتبرا أنها خطوة على الطريق الصحيح.

وأوضح جيمس، في تصريح إعلامي بأنه يجب على السلطة التنفيذية الجديدة أن تلبى احتياجات الشعب الليبي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن موقف بلاده واضح من التدخل الأجنبي العسكرى في ليبيا، مشيرا إلى أنه يجب انسحاب كل المقاتلين الأجانب، وتوقف التدخل العسكري، مضيفا أن الوجود العسكري الأجنبي لن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد.

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مليتاري رادار: طائرة أمريكية تقوم ب...
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باشاغا يعتزم زيارة المنطقة الشرقية من أجل "المصالحة الليبية"

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المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

شدد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على ”أهمية الاستمرار بالمصالحة الوطنية“، لافتًا إلى أنه يعتزم القيام بزيارة إلى المنطقة الشرقية في إطار هذه المصالحة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد وصوله إلى العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، قادماً من تركيا: ”سنستمر في العمل حتى حصول الحكومة الجديدة على الثقة وسنسلم السلطة لها“.

وأشار باشاغا إلى أن ”اختيار السلطة التنفيذية الجديدة يعطي شعلة أمل لليبيا، والدول لا تبنى على الفساد، ولكن تبنى على العدل والشفافية“.

وأوضح أن أكبر عدو لليبيا هو الفساد، الذي استشرى في كل المؤسسات، وأن ”مكافحة الفساد“ هي معركته القادمة، كما أشار إلى أنه يعتزم دعم وزارة الداخلية حتى لو كان خارجها؛ ”حتى لا تنهار الدولة مرة أخرى“، على حد تعبيره.

واعتبر باشاغا أن ”وحدة ليبيا وميلاد سلطة جديدة أهم مكسب لليبيين“، وأن ”وزارة الداخلية موجودة وستعمل بكل حزم وجدية وبروح وطنية مشتركة“.

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