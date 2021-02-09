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البوليساريو تزعم أنها قتلت 3 جنود م...
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البوليساريو تزعم أنها قتلت 3 جنود مغاربة الإثنين

زعمت جبهة البوليساريو الثلاثاء أنّها قتلت ثلاثة جنود مغاربة في هجمات نفّذها مقاتلوها الإثنين في منطقة جبال وركزيز في جنوب المملكة بالقرب من الصحراء الغربية.

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المصدر: أ ف ب

زعمت جبهة البوليساريو الثلاثاء أنّها قتلت ثلاثة جنود مغاربة في هجمات نفّذها مقاتلوها الإثنين في منطقة جبال وركزيز في جنوب المملكة بالقرب من الصحراء الغربية.

وهذه أول مرة تعلن فيها الجبهة  أنّها كبّدت الجيش المغربي خسائر بشرية داخل أراضي المملكة منذ خرق وقف إطلاق النار من طرف البوليساريو منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعذّر الحصول على ردّ فعل رسمي من الرباط بعد نشر ”وزارة الدفاع الصحراوية“ بياناً أوردته وكالة الأنباء الصحراوية حول ”هجوم مباشر استهدف مقر حراسة (…) للجيش المغربي (…) في منطقة جبال وركزيز(…) في عمق التراب المغربي“ فجر الإثنين.

وأضاف البيان ”تمكن مقاتلونا من السيطرة تماماً على النقطة المستهدفة وتدميرها بالكامل“، من دون الإشارة إلى تكبّد الجبهة أي خسائر.

وأسفرت العملية بحسب المصدر عن مقتل ثلاثة جنود مغارية منهم ضابط صف هو ”قائد الحراسة“ والاستيلاء على ”أسلحتهم ووثائقهم“.

كما تحدث البيان عن ”عملية مشابهة“ دون تفاصيل في منطقة تويزكي شرق المملكة المغربية قرب الحدود الجزائرية.

ولم يتم تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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البوليساريو تزعم أنها قتلت 3 جنود م...
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باشاغا يعتزم زيارة المنطقة الشرقية من أجل "المصالحة الليبية"

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المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

شدد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على ”أهمية الاستمرار بالمصالحة الوطنية“، لافتًا إلى أنه يعتزم القيام بزيارة إلى المنطقة الشرقية في إطار هذه المصالحة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد وصوله إلى العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، قادماً من تركيا: ”سنستمر في العمل حتى حصول الحكومة الجديدة على الثقة وسنسلم السلطة لها“.

وأشار باشاغا إلى أن ”اختيار السلطة التنفيذية الجديدة يعطي شعلة أمل لليبيا، والدول لا تبنى على الفساد، ولكن تبنى على العدل والشفافية“.

وأوضح أن أكبر عدو لليبيا هو الفساد، الذي استشرى في كل المؤسسات، وأن ”مكافحة الفساد“ هي معركته القادمة، كما أشار إلى أنه يعتزم دعم وزارة الداخلية حتى لو كان خارجها؛ ”حتى لا تنهار الدولة مرة أخرى“، على حد تعبيره.

واعتبر باشاغا أن ”وحدة ليبيا وميلاد سلطة جديدة أهم مكسب لليبيين“، وأن ”وزارة الداخلية موجودة وستعمل بكل حزم وجدية وبروح وطنية مشتركة“.

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