البوليساريو تزعم أنها قتلت 3 جنود مغاربة الإثنين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

زعمت جبهة البوليساريو الثلاثاء أنّها قتلت ثلاثة جنود مغاربة في هجمات نفّذها مقاتلوها الإثنين في منطقة جبال وركزيز في جنوب المملكة بالقرب من الصحراء الغربية.

وهذه أول مرة تعلن فيها الجبهة أنّها كبّدت الجيش المغربي خسائر بشرية داخل أراضي المملكة منذ خرق وقف إطلاق النار من طرف البوليساريو منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعذّر الحصول على ردّ فعل رسمي من الرباط بعد نشر ”وزارة الدفاع الصحراوية“ بياناً أوردته وكالة الأنباء الصحراوية حول ”هجوم مباشر استهدف مقر حراسة (…) للجيش المغربي (…) في منطقة جبال وركزيز(…) في عمق التراب المغربي“ فجر الإثنين.

وأضاف البيان ”تمكن مقاتلونا من السيطرة تماماً على النقطة المستهدفة وتدميرها بالكامل“، من دون الإشارة إلى تكبّد الجبهة أي خسائر.

وأسفرت العملية بحسب المصدر عن مقتل ثلاثة جنود مغارية منهم ضابط صف هو ”قائد الحراسة“ والاستيلاء على ”أسلحتهم ووثائقهم“.

كما تحدث البيان عن ”عملية مشابهة“ دون تفاصيل في منطقة تويزكي شرق المملكة المغربية قرب الحدود الجزائرية.

ولم يتم تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.