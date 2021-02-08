روسيا تبدي استعدادها للتعامل بشكل "بناء" مع الحكومة الليبية الجديدة

تواجه الحكومة الليبية الجديدة تحديات كبيرة للنجاح في مهمتها والمرور بالبلاد إلى الانتخابات نهاية العام الحالي، وسط مخاوف من الفشل في ضوء استمرار التدخل الأجنبي وحضور الميليشيات والمرتزقة على الأرض.

واعتبر محللون ليبيون ومختصون بالشأن الليبي تحدثوا لـ ”إرم نيوز“ أنّ التحدي الأكبر الذي تواجهه السلطات الجديدة، يتمثّل في مدى قدرتها على إخراج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، وإرساء وضع أمني ملائم لإجراء الانتخابات، وقدرتها على الحصول على التزام ودعم من المجتمع الدولي لأداء هذه المهمة.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل أنّ ”ما حصل هو خطوة نظرية تفيد بأن ليبيا بات فيها حكومة موحدة لكن قدرة هذه الحكومة على ممارسة صلاحياتها وتوحيد المؤسسات، أمر سابق لأوانه“.

وقال عقيل إن ”الكرة صارت في ملعب المجتمع الدولي، فإلى أي مدى سيقوم بالتزاماته الأخلاقية والسياسية تجاه ليبيا باعتبار أن هذا المجتمع هو الذي ألقى بليبيا في أتون الفوضى والعنف والإرهاب”، منوها إلى أن ”المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي من دعم لهذه الحكومة لتقوم بمهامها، وعلى رأسها إخراج المرتزقة ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات وإعادة النازحين والمهجّرين وإنهاء الإفلات من العقاب، وإن لم يقدم دعما في هذا الاتجاه فمن أين ستأتي الحكومة بالدعم“.

وذهب عقيل إلى القول أنّ ”الحكومة بحد ذاتها صناعة أجنبية ولا تنجح إلا بدعم الجهات الخارجية التي أنتجتها، وأن هناك جهتين خارجيتين، الأولى تدعي أنها أنتجت هذه الحكومة من أجل إرساء الاستقرار، والجهة الثانية تريد إذكاء العنف في ليبيا وتصفية الحسابات مع قوى أخرى على الأرض الليبية، فإن نجحت الجهة الخارجية الأولى نكون قد مضينا في الطريق الصحيح، وإن نجحت القوى الثانية فلن نصل إلى شيء وسنعود إلى المربع الأول“.

أما الخبير في الشّأن الليبي غازي معلى، فقد رأى أن خروج القوات الأجنبية من جيوش نظامية ومرتزقة يمثل تحديا كبيرا للسلطات الليبية الجديدة، وأنّ خروج تركيا مرتبط بخروج الطرف الروسي، رغم أنه لا مبرر لبقاء القوات التركية.

وقال معلى إنه ”إذا فشلت الحكومة في توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى فإن هناك إمكانية لاستمرار الوجود الأجنبي في ليبيا، التي لا تزال تحت الرعاية الأممية والبند السابع، والتدخلات الأجنبية لا تزال متواصلة ما لم يتم تنصيب حكومة منتخبة من الشعب مباشرة“.

وحذّر المحلل السياسي جمعي القاسمي من أنّ ”هناك خشية مشروعة من أن تكون الحكومة الجديدة أداة كما كانت حكومة الوفاق، وأن هذا كله مرتبط بعناصر المعادلة السياسية التي تسعى الأمم المتحدة إلى فرضها في ليبيا“.

وأشار القاسمي، في تصريحاته لـ“إرم نيوز“ إلى أنه ”بالنظر إلى العلاقة الوطيدة بين رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة والنظام التركي وسط حسابات موازين القوى الميدانية، فإنه سيتم الإبقاء على قوات تركية ولو بصفة محدودة في شكل ضباط أو جنود تحت مسمى مستشارين“.

وأفاد القاسمي بأنّ ”السلطة التنفيذية الجديدة ستواجه الكثير من التحديات منها الميليشيات والتواجد العسكري الأجنبي، وتحديدا المرتزقة الذين ينبغي إخراجهم، وهو ما لم يحصل حتى الآن، وعلى الحكومة العمل بجدية لإيجاد الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه“.