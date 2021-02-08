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وفاة شقيق الرئيس الجزائري السابق عب...
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وفاة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

توفي المحامي عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، الأحد عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أعلن نقيب المحامين

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المصدر: أ ف ب

توفي المحامي عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، الأحد عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أعلن نقيب المحامين في الجزائر العاصمة عبد المجيد السليني.

وكتب السليني في بيان ”علمنا ببالغ الأسى والحزن بوفاة المحامي عبد الغني بوتفليقة“.

وعبد الغني بوتفليقة، الشقيق الثالث للرئيس السابق، والمقيم في فرنسا، كان عضوًا في نقابة المحامين في باريس ومستشارًا قانونيًا سابقًا لمجموعة خليفة التي أفلست عام 2003.

ولم يُعلن موعد ومكان دفن هذا الرجل الذي ظل بعيدا عن السياسة.

وكان توفي شقيق آخر لعبد العزيز بوتفليقة هو مصطفى في العام 2010 بسبب مرض السرطان.

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وفاة شقيق الرئيس الجزائري السابق عب...
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وفد مغربي يتوجه إلى إسرائيل‎‎

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المصدر: أمينة بنيفو - إرم نيوز

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأحد، أن وفدًا مغربيًا توجه إلى إسرائيل للتنسيق بشأن مكتب الاتصال الذي سيتم افتتاحه في تل أبيب.

وأشار بوريطة خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة:“ليس هناك أي ممثل مغربي في إسرائيل، وكل ما هناك حتى اللحظة هو مسؤول بالنيابة“.

وأضاف أن الاختيار وقع على أحد أعضاء الوفد للإعداد للافتتاح الرسمي، الذي سيتم بحسب“تطور الحالة الصحية، وفتح الأجواء بين المغرب وإسرائيل“.

وجاء تنظيم الندوة الصحفية على هامش انتهاء أشغال الدورة الـ 34 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت، يوم السبت، وانتهت، اليوم الأحد، عبر تقنية التناظر المرئي.

وعبر بوريطة عن ارتياح المغرب لما أسفرت عنه عملية تجديد هياكل الاتحاد.

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