محمد بعيو: بدأنا خطة لتوحيد الخطاب الإعلامي في المؤسسات الليبية كافة

قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في حكومة الوفاق، محمد بعيو، السبت، إن الهيئة بدأت تنفيذ خطة إعلامية موحدة، هدفها العمل على المصالحة الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية.

وأضاف بعيو عبر تدوينة على حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، إنه بدأ اتصالات مع مختلف وسائل الإعلام الليبية، لتوحيد الخطاب الإعلامي الليبي العام والخاص موقفاً وخطاباً، وتوجيه الإعلام نحو مسار السلام والمصالحة والوحدة والتنمية والاستقرار.

يذكر أن محمد بعيو تعرض للخطف من قبل إحدى المليشيات المسلحة بتحريض من وزير التعليم الحالي بحكومة الوفاق محمد عماري زايد وعضو المجلس الرئاسي للوفاق عبد السلام كجمان.

وكان بعيو طالب قبل خطفه في خطاب وجهه إلى وكالة الأنباء والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، بالتوقف عن نشر الأخبار التي تؤجج الصراعات والكراهية، ومراعاة نقل الأحداث بطريقة واعية ومعقولة.

كما دعا إلى إزالة شعار ”بركان الغضب“ من القنوات التابعة لحكومة الوفاق، متوعدا مديري القنوات والإذاعات، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في حال عدم الالتزام بتوجيهاته.