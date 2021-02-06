إصابات وحالات إغماء خلال فض وقفة احتجاجية شمال المغرب (صور وفيديو)

فضّت السلطات المغربية بمدينة الفنيدق (شمال)، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية، دعت لها بعض الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصد إثارة الانتباه للوضع الاقتصادي الهش، الذي أصبحت تعيشه المدينة، والتي تعول بشكل كبير على التهريب عبر معبر باب سبتة المحتلة.

احتجاجات الساكنة في مدينتي الفنيدق و تطوان بسبب تبعات كورونا اقتصاديا و اجتماعيا و … #المغرب pic.twitter.com/nwOIzlyoLE — Houda 🌸 (@HoudaTwOff) February 5, 2021

وبحسب مصادر مطلعة، قام رجال الأمن بفض الوقفة الاحتجاجية بحجة أنها غير مرخصة وتمثل خرقا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، ما تسبب باشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة ما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع.

وقد تم فتح تحقيق بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

من جهته، ذكر موقع ”أحداث أنفو“ المحلي، أن بعض الفاعلين بالمدينة، دعوا إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بإحدى الساحات الكبرى بالمدينة، إلا أن السلطات حاصرتها مبكرًا مانعة المحتجين من الاقتراب، كما جنّدت العشرات من عناصر القوات العمومية بمختلف الطرق المؤدية لها.

ورغم ذلك تمكن بعض الأشخاص من التجمع، ورفع شعارات تطالب بالاهتمام بالمنطقة وخلق نشاط اقتصادي وتجاري بديل عن التهريب، والذي كان المصدر الأساسي لدخل غالبية السكان، قبل أن يتم منع التهريب منذ أكثر من سنة، وبعدها إغلاق معبر باب سبتة المحتلة بشكل نهائي بسبب الجائحة.