مصدر ليبي: الجمعة سيتم اختيار قوائم المرشحين لتولي المناصب التنفيذية

كشف مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، أن قوائم المرشحين لتولي المناصب التنفيذية، سيتم انتخابها يوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، طالبا عدم ذكر اسمه، إن ”اللجنة تستمع اليوم وغدا (الأربعاء والخميس) إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، ليتم الجمعة التصويت على المترشحين“.

وأشار إلى أنه ”من المقرر أن تعقد اللجنة القانونية جلسة على هامش الاجتماع مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش“.

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة لدي ليبيا، ستيفاني ويليامز، أعلنت الأربعاء، البدء في مناقشة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لوضع القوائم للمرشحين لتولي المناصب التنفيذية.

وأكدت ويليامز في كلمة لها أمام لجنة الحوار الليبي، ضرورة إلزام الفائزين بالمناصب الجديدة، بالاستقالة من مناصبهم التي يشغلونها حاليا.

وأشارت إلى أن البعثة طلبت من كافة المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية، التوقيع على التعهد بالالتزام بخارطة الطريق، وموعد الانتخابات المحدد.

يذكر أن آلية القوائم تقوم على وضع 4 قوائم كل قائمة بها رئيس للمجلس ونائبين من إقليمين مختلفين بالإضافة إلى رئيس الحكومة، على أن تنال القائمة 8 تزكيات من إقليم طرابلس، و6 من إقليم برقة و3 من إقليم فزان.

وتحسم عملية القائمة الفائزة بالحصول على نسبة 60% من أصوات المجمع العام، وإذا فشلت القوائم في الحصول على هذه النسبة، تجرى جولة إعادة بين القائمتين الأكثر حصولا على الأصوات واختيار القائمة الأكثر أصواتا.