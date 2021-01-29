الجيش الليبي يحذر من هجمات محتملة على منشآت في العاصمة طرابلس

حذر الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، من هجمات محتملة على منشآت عامة وأجنبية في العاصمة طرابلس.

وذكر بيان إعلامي نشره الناطق باسم قيادة الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري:“تستمر الميليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية وذلك يرجع لقناعتها بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعنيان نهايتها على كل المستويات والاتجاهات، وأنها خارج أي تسوية للأزمة“.

وأضاف أنه“وفي هذا الصدد رصدنا، وبناءً على معلومات موثوقة، أن الميليشيات التي يرأسها المدعو (البقرة )، وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة، تخطط لتفجير مقار عامة وخاصة، منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طربلس في حي جنزور“.

بيان إعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

تستمر الميليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية في محاولاتها… Posted by ‎الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Friday, January 29, 2021

وأوضح أن هذه المجموعات المسلحة والمتطرفة تحاول من خلال هذه الهجمات“إلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام المشير خليفة حفتر وبعض رموز القيادة من الضباط“.

وقال:“عليه ندعو كافة المواطنين في طرابلس، ومؤسسات الدولة، لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة، وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد“.