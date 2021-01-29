الجيش الليبي يعلن رصد محاولات اختراق جوي ويُحذّر من محاولات إفشال التسوية السياسية

أعلن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، عن انتهاك طائرة بدون طيار أجنبية للمجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق سرت 50 كم، وذلك الساعة الـ11 من صباح يوم أمس الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي الليبي رصدت انتهاك طائرة بدون طيار أجنبية للمجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق سرت 50 كم وذلك الساعة 11.00 صباحا يوم أمس الخميس.

وأكد في بيان عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، أن ”هذا العمل المعادي يتعارض مع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن“.

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وأشار إلى أن ”هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الصديقة والشقيقة، وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5“.

وتابع قائلا: ”إننا نعرف تماما النوايا الخبيثة من خلف هذه الاستفزازات للقوات المسلحة، من أجل دفعها لعمل مضاد، ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار والذي أعلنا آنفا التزامنا به“.

وجدد المسماري ”التزام الجيش الليبي بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، وكل متطلبات العملية السياسية السلمية“، مؤكدًا ”أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر علينا وعلى قراراتنا السابقة، وعلى الأعداء أن يعلموا أن اختبار صبرنا أمر خطير“.