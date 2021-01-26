الخلافات تدب بصفوف قوات الوفاق الليبية.. آمر سلاح المدفعية يصف رئيس الأركان بالعاجز

هاجم قيادي مصراتي في جيش حكومة الوفاق الثلاثاء، رئيس الأركان الفريق محمد الحداد واصفا إياه بالعاجز وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان بـ“ الحشاش“، على خلفية اختطاف آمر مليشيا تتبع رئاسة الأركان.

وقال آمر سلاح المدفعية برئاسة أركان حكومة الوفاق العقيد فرج إخليل إن رئيس الأركان ”فشل لغاية الآن بتحرير العقيد نوح رجب الصغير آمر كتيبة 302 مشاة التابعة لرئاسة الأركان، و“الذي ثم سجنه من قبل مليشيا تتبع المنطقة العسكرية طرابلس والتي لا يسيطر عليها الحشاش عبدالباسط مروان“.

وأضاف إخليل في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك ”إن الحادثة وقعت بعد أن قام العقيد المخطوف بإعادة هيكلة الكتيبة من جديد وضم العسكرين القدامى للكتيبة بعد أن كلفه الحداد بذلك، وهذا ما أغضب مليشيا محسوبة على المنطقة العسكرية طرابلس وادعت بأن العقيد يتبع المنطقة العسكرية طرابلس وهو فار من الخدمة العسكرية“.

وعلل السبب الحقيقي في ذلك ”بانتقال الأكثرية من العسكرين النظاميين للعمل تحت إمرة العقيد نوح الصغير وهم في الأصل يتبعون المنطقة العسكرية طرابلس“.

وأضاف“حتى في جيش الكرتون هناك عنصرية مقيته“، متسائلا ”كيف أنت تتبع طرابلس وتخدم مع المصاريت“.

وقال إخليل: ”تصوروا رئيس الأركان الذي له سلطة مباشرة علي المناطق يكلف آمر كتيبة ويُسجن بحجة الهروب من الخدمة ويأمر بإطلاق سراحة وتفشل المفاوضات“.

وتشهد قوات الوفاق خلافات عادة ما تنشب بين قيادات من مصراتة وقيادات من طرابلس، إلا أن تحركات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الأخيرة زادت من حدة هذه الخلافات، بعد أن أعلن عن عملية عسكرية تستهدف من وصفهم بـ“الخارجين على القانون“ في الغرب الليبي.