تقرير: السراج تراجع عن الاستقالة خوفًا من استئثار باشاغا بـ"الوفاق" الليبية

ألقى تقرير إخباري الضوء على أسباب تراجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، عن استقالته من منصبه التي أعلن عزمه تقديمها، نهاية شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، إذا وافق حوار تقوده الأمم المتحدة على مسؤول تنفيذي جديد.

ونقل التقرير الذي نشره موقع ”أفريقيا ريبورت“ عن دبلوماسيين غربيين قولهم إنه“يمكن أن يُعزى تغير موقف السراج بشأن تعهده مغادرة منصبه إلى ضغوط الجماعات المسلحة في طرابلس والمصالح التجارية المرتبطة بها“.

وقال مسؤولون غربيون وليبيون وفق التقرير، إنهم يعتقدون أن معارضة السراج لوزير داخليته فتحي باشاغا الذي يريد أن يحل محله، هي التي دفعته إلى التراجع عن الاستقالة.

وأضاف التقرير أن باشاغا الذي أقام علاقات مع الولايات المتحدة، وتركيا، ومؤخرًا مصر، انضم إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح للترشح على قائمة مشتركة في المحادثات السياسية التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وباشاغا مكروه بشكل خاص من قبل قادة ميليشيات طرابلس الذين عينهم السراج في مناصب أمنية رفيعة في المخابرات، وشكل جهازًا أمنيًا جديدًا، الأسبوع الماضي، بقيادة الميليشياوي عبدالغني الككلي الشهير بغنيوة.

وفي طرابلس، تعهد قادة الميليشيات الموالين لباشاغا بقمع من يتخطى خطوطهم الحمراء، معلنين دعمهم للحكومة الحالية. لكن المحللين يقولون إن معارضة الحكومة الجديدة لا سيما تلك التي يمكن أن يرأسها باشاغا، أعمق بكثير.

ويقول ولفرام لاتشر، الخبير في السياسة الليبية في مركز أبحاث SWP الألماني:“الأمر لا يتعلق فقط بالجماعات المسلحة، فهناك شبكة محسوبيات كاملة مرتبطة بالسراج، وجميع الأشخاص الذين عينهم في الإدارة العليا والشركات المملوكة للدولة يرون أن مصالحهم مرتبطة به، ويقلقون بشأن احتمالية تشكيل حكومة جديدة يهدد وصولهم إلى غنائمهم“.

وقال عماد بادي، الخبير في الشؤون الليبية والمحلل البارز في غلوبال: ”أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية في مناورة السراج ليس بالضرورة الجماعات المسلحة، بل مستشاروه وحلفاؤه السياسيون الذين ليس لديهم ضمان للاحتفاظ بنفوذهم من خلال تغيير حكومي“.