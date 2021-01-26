اغتيال القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة محمود شيوه

أكد مصدر أمني في مدينة الزاوية مساء الإثنين، مقتل قيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، التي تتبع أبوعبيدة الزاوي، بعد تعرضه لوابل من الرصاص من مسلحين مجهولين.

وقال المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن القيادي ”محمود ساسي شيوه “ والمعروف بلقب ”البابور“، قتل بعد تعرضه لإصابات، إثر تعرضه لوابل من الرصاص من قبل مسلحين يوم الإثنين نقل على إثرها إلى إحدى مصحات الزاوية، ليعلن عن وفاته بعد ساعات قليلة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن ”البابور“ أصدر في حقه كتاب أمني من فرع مدينة الزاوية، جاء تحت رقم 1854 في العام 2003 وذلك للاشتباه في نشاط إرهابي، غير أنه لم يقبض عليه حينها، وبعد أحداث فبراير 2011 ، أصبح ضمن أعضاء غرفة ثوار ليبيا، والتي تأسست في أواخر العام 2013 ، تحت سلطة المؤتمر الوطني، واتخذت من المفتي المعزول “ الصادق الغرياني “ مرجعا دينيا لها.

وأشار إلى أن البابور كان من مؤيدي عملية فجر ليبيا خلال العام 2014 والتي أدت إلى حرق وتدمير مطار طرابلس، وعدة منشآت نفطية في العاصمة الليبية.

وقال المصدر إن البابور استغل موقعه كإمام وخطيب لأحد المساجد في مدينة الزاوية، للتحريض ضد قوات الجيش الليبي، ولتأييد مليشيات الزاوية وكذلك متطرفي مجالس الشوري.

يذكر أن نجل البابور ”رضوان“ قتل خلال المواجهات ضد قوات الجيش الليبي بمحاور طرابلس في يناير 2020 وهو من ضمن عناصر المليشيات المتشددة في غرب ليبيا، بينما نجله الثاني ”صفوان “ لايزال ضمن صفوف العناصر المتشددة في غرب ليبيا.