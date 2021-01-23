حرق منازل ونهب ممتلكات في ترهونة الليبية من قبل ميليشيات الوفاق

أكد مصدر أمني بمدينة ”مسلاته“ المتاخمة لمدينة ترهونة، السبت، أن مسلحين تابعين لإحدى ميليشيات حكومة الوفاق اعتدوا على مواطنين في مدينة ترهونة واستباحوا منازلهم وأموالهم.

وقال المصدر في تصريح لـ”إرم نيوز” إن المسلحين استهدفوا منازل مواطنين على خلفية تأييدهم للجيش الليبي ، وقاموا بحرقها بعد نهب ممتلكاتهم .

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المهاجمين هم عناصر مختلطة من الميليشيات وبمشاركة عناصر ترتبط بجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن أغلب هذه العناصر تنتمي لمدينة مصراته والزاوية، وكذلك بعض العناصر من مجلسي شورى درنة وبنغازي الهاربين بعد تحرير المدينتين من قبل الجيش الليبي.

وبحسب المصدر فإن من بين القتلى الذين لم يتم التأكد من عددهم حتى الآن، أحد شيوخ ترهونة يدعى مصطفى الفاندي، لقي مصرعه بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب المبرح.