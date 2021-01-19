نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية الأنباء التي وردت عن القبض على أحد دبلوماسييها في إيطاليا بتهمة المتاجرة وتهريب المخدرات في سيارته الدبلوماسية.
وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي للوزارة الثلاثاء إن الخبر الذي تناولته عدة وسائل إعلامية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص ”عارٍ عن الصحة“.
وأوضح البيان أن المكتب الإعلامي تواصل مع السفارة الليبية في روما، والتي بدورها تابعت الموضوع، مبينا أن السفارة أوضحت بأن الخبر جاء في الصحف الإيطالية، على نحو أشارت فيه إلى أن شرطة المخدرات الإيطالية قامت بالقبض على مجموعة من تجار المخدرات، بعد نصب كمين لهم منذ فترة بالتعاون مع أحد المخبرين.
ووفق البيان فإن الخبر أشار إلى أن من بين المقبوض عليهم شخص برازيلي، وآخر من ليبيا، ولم تحدد الشرطة الإيطالية الجهة صاحبة السيارة الدبلوماسية، وإنما قامت بتحديد نوعها وهي سيارة (رينو كليو)، زرقاء اللون، ولا تمتلك السفارة أو موظفوها هذا النوع من السيارات .
وطالب مكتب الإعلام بوزارة خارجية الوفاق من وسائل الاعلام وكذلك الإعلاميين والنشطاء، بضرورة التواصل مع المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الموثوقة وفق البيان.
خارجية الوفاق تنفي القبض على أحد دبلوماسييها في روما
نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية الأنباء التي وردت عن القبض على أحد دبلوماسييها في إيطاليا بتهمة المتاجرة وتهريب المخدرات في سيارته الدبلوماسية. وقال
نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية الأنباء التي وردت عن القبض على أحد دبلوماسييها في إيطاليا بتهمة المتاجرة وتهريب المخدرات في سيارته الدبلوماسية.