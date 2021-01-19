خارجية الوفاق تنفي القبض على أحد دبلوماسييها في روما

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نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية الأنباء التي وردت عن القبض على أحد دبلوماسييها في إيطاليا بتهمة المتاجرة وتهريب المخدرات في سيارته الدبلوماسية. وقال