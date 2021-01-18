أحزاب المعارضة في موريتانيا تطالب بحوار وطني شامل

اتفق قادة أحزاب المعارضة الموريتانية، خلال اجتماع لهم الإثنين، على إعداد وثيقة سياسية للمطالبة بتنظيم حوار وطني شامل في أقرب الآجال.

وقال موقع صحراء ميديا، نقلا عن مصادر في المعارضة، إن قادة المعارضة، اتفقوا على تشكيل لجنة تضم كلا من رئيس حزب الصواب ذي الميول البعثية عبد السلام ولد حرمه، ورئيس حزب الحركة من أجل إعادة التجمع كان حاميدو بابا لإعداد وثيقة الحوار.

الاجتماع الذي دعا له رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، مسعود ولد بلخير،أكد خلاله عدد من قادة المعارضة أنهم لمسوا خلال لقاءاتهم بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، استعداده لتنظيم حوار وطني شامل.

وتطالب المعارضة الموريتانية منذ عدة سنوات، بإطلاق حوار وطني شامل لإخراج البلاد مما تصفها بالأزمة السياسية.

وسبق أن نظم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حوارا بين بعض أحزاب المعارضة، وأحزاب الأغلبية الداعمة له، لكن المعارضة الراديكالية، اعتبرت أنه غير مجد، لعدم تقديم النظام ضمانات كافية لتنفيذ مخرجات الحوار.