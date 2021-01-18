محكمة مغربية تقضي بإجراء خبرة لإثبات نسب الطفلة نور في قضية "ليلى والمحامي"

قضت محكمة مغربية، اليوم الاثنين، بإجراء خبرة جينية لإثبات النسب في القضية التي استأثرت على اهتمام الرأي العام والمعروفة بـ“المحامي والشابة ليلى“.

وقررت المحكمة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، في حكمها الصادر اليوم، إجراء خبرة لإثبات نسب الطفلة ”نور“، التي تدعي والدتها ليلى أنها ابنة المحامي المنتمي لهيئة الدار البيضاء عصام الطاهري؛ نتيجة علاقة جنسية بعد تقدمه لخطبتها، وهو ما ينفيه المحامي الطاهري.

واعتبر دفاع الأم، التي تتحدث عن علاقة شرعية تجمعها بالمحامي الطاهري بعدما تقدم لخطبتها في وقت سابق بمنزلها وبحضور أسرتها، أن هذا الحكم ”نصر كبير للطفلة نور، وهو حكم تاريخي، لا سيما وأن القضية شغلت الرأي العام الوطني“.

وقال المحامي محمد الهيني، في تصريح صحفي: إن ”المحكمة بإصدارها لهذا الحكم تكون قد حمت الطفلة نور، وطبقت الدستور والاتفاقيات الدولية التي تحمي نسب الأطفال“.

وشدد عضو هيئة الدفاع عن الأم، في تصريحه لموقع ”هسبريس“ المحلي، على أن ”المحكمة لا يمكن أن تقوم بالخبرة إلا بعد التأكد من العلاقة التي ربطت المحامي بالأم“، مضيفا أن الأطراف الثلاثة (المحامي، الأم ليلى، الطفلة نور) مدعوون إلى ”الحضور أمام الخبير الذي تم تعيينه من طرف المحكمة؛ لفحص جيناتهم لمعرفة ما إن كان هناك نسب جيني بينهم“.

وبحسب المحامي: ”كل الشهود الذين جاءت بهم الأم ليلى أثبتوا للمحكمة وجود علاقة خطبة، وأن المعنيين بالأمر كانا يعيشان تحت سقف واحد، ونحن كدفاع متأكدون أن ما تقدمت به موكلتنا صحيح، ولا يتعلق الأمر بحالة شبه بين المحامي والطفلة نور“. وفق تعبيره.