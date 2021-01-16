تونس.. توتر و مواجهات بسبب اعتداء شرطي على راعي أغنام (فيديو)

أثار اعتداء مسؤول أمني على راع في محافظة سليانة التونسية ، موجة استنكار واسعة ،و مواجهات بين أهالي

المحافظة و العناصر الأمنية ،تم خلالها استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على إهانة الراعي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مسؤول أمني وهو يدفع أحد الرعاة ويقوم بإهانته، بسبب دخول أغنامه باحة مقر محافظة سليانة.

وأكدت تقارير إعلامية، أن الراعي كان يرعى أغنامه على بعد عشرات الأمتار من مقر المحافظة، و غالبه النعاس فنام دون أن يتفطن إلى اقتراب الاغنام من المقر.

وعندما استفاق الراعي سارع في البحث عن أغنامه، فاعترضته الدورية الأمنية واعتدى عليه المسؤول الأمني، طالبا منه أخذ أغنامه بعيدا عن مقر المحافظة.

وخلّفت هذه الحادثة موجة استياء واسعة في تونس، تم على إثرها نقل المسؤول الأمني للعمل في محافظة أخرى وفتح تحقيق إداري في الحادثة.

وتسببت الحادثة في اعتداء عدد من أهالي محافظة سليانة على منزل المسؤول الأمني ورشقه بالحجارة.

واستنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحادثة، مشددين على ضرورة معاقبة المسؤول الأمني، بعد الإهانة التي لحقت بالراعي، على حد وصفهم.