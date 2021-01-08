باشاغا يأمل بدعم بايدن ويقر بفشله في حل المليشيات

قال وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، إنه يأمل أن يصبح تحقيق الاستقرار في ليبيا التي مزقتها الحرب أولوية لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأشار باشاغا في حوار مع وكالة اسوشييتدبرس الأمريكية، أجري الأربعاء ونُشر نصه الجمعة: ”تحسنت آمالنا إلى حد كبير“ بفوز جو بايدن في الانتخابات، مضيفاً ”نأمل أن يكون للإدارة الجديدة دور رئيسي في استقرار ليبيا وإجراء المصالحة“.

وقال إنه سيكون على استعداد لتولي منصب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة التي لم يتم تشكيلها بعد، والتي يمكن أن تنتج عن الحوارات الجارية حالياً بين الأطراف الليبية المتحاربة.

وأقر باشاغا الذي وصفته الوكالة برجل حكومة الوفاق القوي، بفشله في حل المليشيات، قائلاً ”واجهت مشاكل في معالجة قضية المليشيات لأن بعضها مسيطرة على جهاز المخابرات ومؤسسات أخرى وشخصيات في الدولة تتحالف معها وتقدم لها الدعم“.

وذكر إنه يعتزم معالجة المشكلة من خلال تحديد الميليشيات التي يجب نزع سلاحها وتلك التي يمكن استيعابها في الأجهزة الأمنية.

وأضاف: ”المشكلة أن بعض أجزاء ومؤسسات الدولة تقدم الدعم لهذه الميليشيات“.

و أعلن باشاغا عن ترتيبات لهجوم كبير قادم تشنه القوات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا في غرب البلاد، للقضاء على المسلحين واستهداف مهربي البشر ، ودعا الولايات المتحدة للمساعدة.

وعبر عن أمله بأن تدعم الولايات المتحدة العملية القادمة في الغرب ”نأمل أن الولايات المتحدة ستساعدنا … للقضاء على العناصر الإرهابية التي تسللت إلى ليبيا ”، مبيناً إن تركيا تعهدت بالفعل بالدعم.

وعزا باشاغا الفضل لجهود الولايات المتحدة الأمريكية في المساعدة بهزيمة مقاتلي تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية في عام 2016، و في عام 2019 ، قالت الولايات المتحدة إن غاراتها الجوية في جنوب ليبيا قتلت العشرات من أعضاء فرع داعش المحلي. وأكد وزير داخلية حكومة الوفاق أن التعاون مع الولايات المتحدة مستمر.

واستعرض باشاغا ما قال إنها إنجازات حققها في محاربة الهجرة غير الشرعية ، مشيراً إلى أنه أغلق عدداً من مراكز الاحتجاز غير المرخصة، وتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الصدد، واعتقل المهرب المطلوب دولياً عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ“ البيدجا“ .

وبشأن مقررات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول / اكتوبر الماضي الذي نص على خروج القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا، قال إن المرتزقة سيغادرون تدريجيا، دون تقديم تفاصيل إضافية.