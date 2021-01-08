السراج يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي في روما

عقد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مساء اليوم الجمعة، لقاء بنظيره الإيطالي جوزيي كونتي، بعد ساعات من وصول السراج إلى روما في زيارة غير معلنة، ومن المرجح أن يلتقي فيها أيضا المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، بحسب مصادر إيطالية.

وقالت وكالة ”نوفا“ الإيطالية للأخبار إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وصل إلى القصر الحكومي في روما، حيث استقبله رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وعُقد لقاء بين الطرفين.

ولم تكشف الوكالة جدول أعمال السراج ولا فحوى محور المباحثات التي جرت بين رئيس حكومة الوفاق ورئيس الوزراء الإيطالي، ولم تعلن روما وطرابلس بشكل مسبق عن هذه الزيارة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (أكي)، فإنّه من المتوقع أن تتضمن الزيارة أيضا اجتماعا بين السراج والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة الأمريكية ستيفاني وليامز.

وتُعدّ زيارة السراج إلى روما الثانية التي يقوم بها رئيس حكومة الوفاق إلى العاصمة الإيطالية خلال شهر واحد، بينما تتجه الأنظار إلى جنيف حيث من المقرر أن تُعقد جلسة جديدة للحوار بين الفرقاء الليبيين؛ لدفع المسار السياسي الذي يراوح مكانه منذ أسابيع.