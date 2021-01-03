مليشيات الوفاق ترفض الانسحاب من طريق سرت- مصراتة

نفت مصادر قيادية في مليشيات حكومة الوفاق الليبية صباح الأحد صدور أية أوامر بانسحاب مليشيا من الطريق الساحلي سرت – مصراتة تمهيداً لفتحه بناء على مقررات لجنة 5+5 العسكرية.

وأكد آمر ما يسمى ”محور البحر“ في غرفة عمليات سرت الجفرة خالد عيسى كرواد، التابعة لحكومة الوفاق، في خطاب إلى آمر الغرفة الميدانية لعمليات تحرير سرت الجفرة، نفي صدور أي تعليمات بالانسحاب من الطريق الساحلي سرت مصراتة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية نص الخطاب الذي تضمن ”نحن محور البحر والكتائب التابعة له المتمركزة فى بويرات الحسون الطريق الساحلي، ننفى صدور أي تعليمات من الغرفة الميدانية والغرفة الرئيسية لعمليات تحرير سرت الجفرة بالانسحاب من تمركزاتنا حسب ما ورد فى بيان إحدى الكتائب التابعة لنا الصادرة بتاريخ 2 يناير 2021 وإن هذا البيان والانسحاب لا يمثل محور البحر وأننا متواجدون فى تمركزاتنا وجاهزون لصد أي هجوم للعدو، وأننا ندعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 وما ينبثق عنها من اتفاق لحقن دماء الليبيين وإخراج المرتزقة عن أرض الوطن“.

وجاء الخطاب في أعقاب تداول بيان لكتيبة حطين التي تتبع لوزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا تؤكد فيه إنسحابها من بوارت الحسون، أحد محاور غرب مدينة سرت، تنفيذا لتعليمات اللجنة العسكرية 5+5 تمهيدا لفتح الطريق ، مشيرة إلى االتزامها بما يصدر عن لجنة 5+5 من تعليمات وأوامر بشأن فتح الطريق الساحلي وإعادة تمركز الوحدات والكتائب.

يشار إلى أن عبد الهادي دراه، آمر ما يعرف ب“غرفة عمليات سرت الجفرة“ التابعة لمليشيات حكومة الوفاق أعلن في وقت سابق رفضه فتح الطريق، فيما أعلنت مليشيا لواء الصمود التابعة التي يقودها المطلوب دوليًا صلاح بادي، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” رفضها بشكل تام إعادة فتح الطريق بين مصراتة وسرت“.