مراقبون: تبرئة المتهمين في قضية "التآمر" مؤشر على تصالح مراكز القوى بالجزائر

رأى مراقبون أنّ تبرئة قائد جهاز المخابرات الجزائري الأسبق الفريق محمد مدين الشهير بتوفيق، وباقي المتهمين في قضية ”التآمر“، تشكّل مؤشرا لافتا على وجود توجه رسمي، إلى مصالحة بين مراكز القوى في البلاد.

ونطقت المحكمة العسكرية بالبليدة السبت، ببراءة كل من مدين، و بشير طرطاق الذي خلفه على رأس الجهاز، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بعد إعادة محاكمتهم تبعا للطعن الذي تقدموا به، في إدانتهم من قبل المحكمة ذاتها في أيلول / سبتمبر 2019، بـ 15 سنة سجنا لكل منهم، بتهمة ”التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة“.

وعقب النطق بحكم البراءة جرى إخلاء سبيل الجنرال توفيق، وحنون التي أفرج عنها في وقت سابق، فيما لا يزال كل من السعيد بوتفليقة، و بشير طرطاق رهن الحبس، على ذمة قضايا أخرى، ما فسّره متابعون بكونهما غير مشمولين بالتسوية الجاري الإعداد لها، ويوصف الجنرال توفيق بـ ”صانع الرؤساء“، وظل الرجل القوي في منظومة الحكم، إلى غاية خلافه مع الرئيس السابق بوتفليقة، ودخوله في ”حرب باردة“ معه انتهت بعزله من رئاسة المخابرات في العام 2015، ورغم تنحيته، بقي الرجل مؤثرا في الأحداث وبقيت كلمته مسموعة في عديد الأوساط.

ورصد مراقبون في الفترة الأخيرة، ما قالوا إنه تسريع لمسار تسوية، يجري التحضير خلالها لإعادة الاعتبار، لبعض رموز ”منظومة الحكم السابق“.

و قال المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان نجيب بيطام، في تصريحات لـ“إرم نيوز“،إنّ تبرئة الجنرال توفيق ومن معه من الناحية القانونية كانت سليمة“، لكن من الناحية السياسية، فإنّ الظرف التي جرى فيه حبسهم يختلف عن الظرف الراهن، فقد توبعوا خلال فترة كانت الجزائر خلالها تعيش مخاضا سياسيا وعلى حافة انزلاق خطير، وفي مثل هكذا حالات، قد تتخذ إجراءات وفق ”اجتهادات خاطئة“،وفق قوله.

و أضاف بيطام ”أعتقد أن الظرف قد حتّم على القائمين على السلطة آنذاك اتخاذ ذلك الإجراء، أما الآن وفي ظل الظرف الحالي المتسم بالاستقرار، فأعتقد أن ما حصل هو بمثابة مصالحة، تحتمها التطورات الجيو ـ سياسية التي تواجه الجزائر“.

وتابع قائلا: ”قد يتساءل البعض: كيف يفرج عمن يوصفون برموز النظام السابق، وأفراد العصابة؟ وغيرها من التوصيفات، لكن يجب أن نكون على بيّنة من خلفيات القضية، فهل كان الاجتماع ينطوي حقا على تآمر على الدولة؟ أم كان يهدف إلى إيجاد مخرج؟“.

وخلص بيطام إلى أن ”الأمور تسير باتجاه مصالحة، بين تيارات تتجاذب السلطة، من أجل المصلحة العليا للبلاد، فالجزائريون كانوا دائما ينزعون إلى الصلح، وقد تصالحوا مع الإرهابيين، الذين قتّلوا وذبّحوا، فكيف لا يتجهون إلى الصلح في هذه المرحلة؟“.

من جهته، قال القيادي في ”حركة مجتمع السلم“ ناصر حمدادوش، إنّ ”الأصل هو أن لا نعلق على الأحكام القضائية، والمسؤولية سواء كانت سلبية أو إيجابية يتحملها قضاة المحكمة العسكرية، فهم أدرى بحيثيات القضية“.

وأضاف حمدادوش، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، قائلا: ”نحن نتمنى دائما، أن تكون هناك محاكمات عادلة، واستقلالية للقضاء، وأن يأخذ القانون مجراه، بعيدا عن أية توصية، وأن تقام دولة العدل“.

و اعتبر المحامي و الباحث المختص في الشأن الجزائري ماجد البرهومي، أن تبرئة الجنرال توفيق و سعيد بوتفليقة و لويزة حنون من تهمة التآمر على الدولة في الجزائر تعتبر حدثا هاما في ضوء الأحداث التي تعيشها الجزائر و التي توقع أن تكون لها تداعيات خلال الفترة القادمة.

و قال البرهومي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه “ من الضروري الانطلاق من أن القضاء في الجزائر مستقل و لكن توقيت إصدار الحكم مهم من حيث تداعياته السياسية، مضيفا “ أعتقد ان هذه التداعيات ستكون إيجابية على مجرى الأحداث في الجزائر إذ ستغلق الفترة الانتقالية التي أمنها قائد الجيش الراحل، قايد صالح و يمثل بداية الممارسة الفعلية للرئيس عبد المجيد تبون الذي يواجه عدة ملفات مهمة في مطلع السنة الجديدة.