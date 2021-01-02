اللواء خالد المحجوب: الجيش الليبي لا يعارض نشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، أنه لا يعارض نشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، والذي توصلت إليه المباحثات العسكرية، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع حكومة الوفاق.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن“مسألة إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا ليست مقترحًا جديدًا بل هي أحد البنود الموقعة خلال المباحثات العسكرية الليبية في جنيف“.

وأضاف المحجوب في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن“اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على وجود مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق الموقع، في 23 أكتوبر الماضي“. وتابع:“ما يتداول حول إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا لا يمكن تسميته بالمقترح كونه بندًا موجودًا أصلًا، وتم إقراره والتوقيع عليه خلال المباحثات“.

ونفى ما تناقلته وسائل إعلام من أن الجيش الليبي رفض تواجد المراقبين، قائلًا إن“الجيش لا يمانع ذلك، وإنه ملتزم بما تم الاتفاق عليه“.

وأشار المجحوب إلى أنه“تم تحديد الدول التي ستشارك في المراقبة الدولية، وأيضًا عدد المراقبين، وأماكن تواجدهم“. على حد تعبيره.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أكد، يوم الخميس، أن“الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في أكتوبر الماضي“.

وأضاف جوتيريش، أن“الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، وأن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية“.

وذكر أن الأمم المتحدة تهدف إلى“تأسيس تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، وسيتم نشر فريق المراقبين مبدئيًا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية، ويمكن توسيع نطاقه“.

وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا، أعلنت، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، توقيع وفدي حكومة الوفاق والجيش الليبي خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5 ) في جنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم يشمل عدة بنود أخرى في إطار التوافق الليبي.