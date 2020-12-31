المبعوثة الأممية إلى ليبيا: لن نتراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها

أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أنه لن يتم التراجع عن إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

وقالت ويليامز خلال اجتماع بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد الأربعاء، إن ”موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 في ليبيا الهدف الذي لن يتم التراجع عنه“.

وأشارت إلى أنها ”لا تزال تؤمن بأن هذه العملية لن تمضي قدما، ولن يتحقق لها النجاح، إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبني على حسابات الربح والخسارة“.

وأضافت أن ”ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة، بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل يتشارك فيه الجميع، للسير بالبلاد نحو الانتخابات“.

ولفتت إلى ”الحاجة لتشكيل لجنة استشارية، مكونة من 15 عضوا، من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، للمساعدة في التوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية“، مشيرة إلى أن البعثة الأممية ”تواجه تأخيرا في تحقيق مستوي مقبول، من الإجماع علي آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا“.