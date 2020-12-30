وسائل إعلام إسرائيلية: المغرب يسير رحلات مباشرة إلى تل أبيب الشهر القادم‎

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الخطوط الجوية المغربية ستسير رحلات مباشرة إلى إسرائيل يناير المقبل.

وذكرت قناة ”أي 24 نيوز“ الإسرائيلية، أن الرحلات الرابطة بين إسرائيل والمغرب من المنتظر أن تنطلق في 16 كانون الثاني/يناير المقبل، ولا تقل تكلفة الرحلة عن 400 دولار.

ووفق موقع ”كيوي“ وهو موقع دولي لحجز الرحلات – تضيف القناة- يمكن شراء تذاكر رحلات مباشرة من الدار البيضاء المغربية صوب تل أبيب في 21 كانون الثاني/يناير المقبل، وتذاكر العودة إلى الدار البيضاء تبدأ من تاريخ 24 كانون الثاني/يناير.

وأكدت أن الرحلة من إسرائيل يمكن أن تستغرق 5 ساعات و40 دقيقة، في حين تستغرق الرحلة في الاتجاه المعاكس 5 ساعات و5 دقائق.

ووصل وفد مغربي، الأحد، إلى إسرائيل للعمل على إعادة فتح مكتب الاتصال في تل أبيب، ومن المتوقع أن يبقى في هذا البلد عدة أيام، على أن يتبعه لاحقاً وفد رفيع المستوى.

وانطلقت، الإثنين، مباحثات عن بُعد بين وزير الاقتصاد والصناعة عمير يرتس، ونظيره المغربي مولاي حفيظ العَلَمي، حول آفاق التعاون الصناعي بين البلدين.

وتؤكد الرباط أن لديها رغبة قوية لتطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل.