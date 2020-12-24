تونس.. هل يُسقط توقيف القروي حكومة المشيشي؟

أحدث توقيف رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي حالة إرباك في المشهد السياسي، وسط توقّعات بأن يفضي ذلك إلى خلط للأوراق قد ينتهي بإطاحة حكومة هشام المشيشي.

واعتبرت أوساط سياسية أنّ توقيف القروي سيؤدي إلى شرخ في الحزام البرلماني للحكومة، ما قد يسهّل تشكيل ائتلاف برلماني يكفي لسحب الثقة منها.

ونشر النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي، اليوم الخميس، تدوينة جاء فيها ”سقطت حكومة المشيشي“، دون إيضاحات أخرى.

وجاءت هذه التدوينة التي نشرها النائب على صفحته بموقع ”فيسبوك“ بعد ساعات من إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وكان النائب المكي يشير إلى أنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى انهيار الحزام السياسي لحكومة المشيشي، باعتبار أن حزب ”قلب تونس“ يشكل إلى جانب حركة النهضة وائتلاف الكرامة هذا الحزام الذي صوت بمنح الثقة للحكومة.

واعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أنّ ”قرار توقيف رئيس حزب (قلب تونس) يأتي في سياق يشهد تقاطعات سياسية وقضائية، ذلك أن مذكرة الإيداع بالسجن صدرت بعد ساعات فقط من إنهاء إضراب القضاة واستئناف عملهم، بعد لقاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي دعاهم فيه إلى الاستقلالية والعمل مقابل الالتزام بتلبية مطالبهم الاجتماعية“.

وأضاف العبيدي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنّ هذا التقاطع يُفهم على مستويين، فإما أن تكون استجابة من القضاة للعمل باستقلالية وإعادة فتح الملفات التي أُغلقت تحت ضغوط سياسية، أو أنّهم تحركوا تحت غطاء حكومي، ما يعني أنّ تداعيات ذلك سياسيا ستكون ”عملا انتقاميا“ من كتلة حزب ”قلب تونس“ التي قد تقرر الانضمام إلى الأصوات المناهضة لحكومة المشيشي.

وفي السياق، ذهب المحلل السياسي هشام الحاجي إلى اعتبار أنّ ”توقيف القروي هو جزء من حرب قد تكون وهمية على الفساد بدأتها حكومة المشيشي؛ لصرف الأنظار عن الدعوات من داخل الحزام السياسي إلى إجراء تعديلات وزارية في الحكومة ودعمها بكفاءات حزبية، لا سيما دعوة رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي أمس إلى حكومة وحدة وطنية“.

وأضاف الحاجي أنّ ”توقيف القروي لا يمكن عزله عن هذه التطورات وعن هذا السياق الذي يشهد فيه الحزام الحكومي للمشيشي اهتزازا بسبب خلافات بين مكوناته، ويبدو أنّ المشيشي لم يعد يراهن كثيرا على هذا الحزام، وذهب في خيار يجعله أقرب إلى تطلعات الشعب، وهو فتح ملفات الفساد ومحاسبة من أخطأ ومن أجرم بأي شكل من الأشكال.

وتابع العبيدي أنّ ”المشيشي ربما بات يراهن على حزام سياسي جديد بالكامل يضم ست كتل نيابية، كانت قد أعلنت عنها، اليوم الخميس، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، التي اعتبرت أنّ هذه الكتل تشكل وحدها 119 نائبا، وهو عدد كافٍ ومريح يضمن للمشيشي حزاما سياسيا دون ”النهضة“ و“قلب تونس“ وائتلاف الكرامة“، وهو تزامن لا يمكن أن يكون اعتباطيا“، بحسب قوله.