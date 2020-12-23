بعد تطبيع المغرب العلاقات مع إسرائيل.. بنكيران يدافع عن العثماني ويطالب مناضلي "العدالة والتنمية" بالهدوء

دافع عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة السابق، عن الأمين العام الحالي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، وذلك بعد الانتقادات الحادة التي طالته عقب توقيعه على الإعلان المشترك بين بلاده و إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء بالعاصمة الرباط.

وقال بنكيران، في بث مباشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الأربعاء إن ”القضايا المصيرية والسيادية خاصة بالعاهل المغربي الملك محمد السادس هو من يتخذ فيها القرار“.

ثم أضاف بالقول: ”إذا لم تعجبنا هذه التطورات فهذا من حقنا، ولكن لا يجب أن نصدر قرارات تظهرنا وكأننا ضد مصالح الدولة“. مطالباً أعضاء حزبه بالهدوء وعدم التشويش على سياسة الملك.

واعتبر بنكيران أن العدالة والتنمية ليس حزبا سياسيا عاديا، بل يترأس الحكومة وهو عضو في بنية هذه الدولة التي يترأسها العاهل المغربي، معتبرا أن مصلحة الدولة مقدمة على مصلحة الحزب.

واستطرد : ”كحزب سياسي ثقافتنا أننا ضد التطبيع وهذه هي حقيقتنا“، مشيراً إلى أن المغرب ”ليس كأي بلد آخر فهو يعرف ما يفعله والملك هو الذي يتخذ القرارات“.

وأشار بنكيران في حديثة إلى أهمية الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، موضحاً أن هذا القرار كبير جدا واقتضى أن يتزامن مع إعادة الاتصالات مع دولة إسرائيل.

ويأتي خروج بنكيران بعد مطالبة بعض الأسماء البارزة في العدالة والتنمية بإبعاد العثماني عن زعامة الحزب الإسلامي، عقب توقيعه على إعلان التطبيع مع إسرائيل.