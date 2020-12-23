رئيس الوفد الإسرائيلي يفاجئ الجميع بتحدثه باللهجة المغربية (فيديو)

في خطوة تحمل الكثير من الدلالات، ظهر مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، خلال مراسيم استقباله من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس بالرباط، إلى جانب باقي أفراد الوفد الأمريكي-الإسرائيلي، وهو يتحدث باللهجة المغربية.

وتقدم مئير بن شبات أمام الملك محمد السادس، وقال بلهجة مغربية مسموعة: ”الله يبارك في عمر سيدي، الله يطول في عمر سيدي.. ساعة مبروكة“. وهي عبارات تعبر عن حب وتقدير للملك وتعكس تأثر بن شبات بهذه اللحظة ”التاريخية“.

وأصر المسؤول الإسرائيلي، التحدث باللهجة المغربية، أيضاً، في ندوة صحفية مشتركة مع الجانب الأمريكي والمغربي.

وقال بن شبات بحضور وزير الخارجية المغربي وجاريد كوشنر مخاطباً المغاربة: ”السلام عليكم، والله يكثر خيركم.. نحمدو الله ونشكروه على هاد النهار“.

وأضاف: ”ما نقدر نخبي وما عندي مانستر.. كل شيء باين على وجهي.. كلامي يخرج من فمي وقلبي فرحان“. وغيرها من العبارات الترحيبية.

وأعرب بن شبات عن تأثره البالغ بهذه الزيارة إلى بلد وُلد فيه والداه وأشقاؤه، وآلاف اليهود من أصل مغربي، مبرزا أن عادات اليهود المغاربة وتقاليدهم ”متجذرة“ في إسرائيل عبر الأجيال الحالية.

وأضاف باللهجة المغربية أن ”الأواصر التي تجمع القصر الملكي، والمغاربة قاطبة، باليهود المغاربة ستشكل جسرا بين البلدين، وإحدى دعائم السلام بين الشعبين“.

وبن شبات هو ابن لعائلة يهودية مغربية هاجرت إلى إسرائيل من المغرب.

وأعرب مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل، باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ”عميق تقديره“ للملك محمد السادس على ”قيادته الشجاعة ورؤيته المتبصرة“، معبرا عن ”فخره بوجوده بالمملكة على رأس وفد إسرائيلي رسمي لإقامة علاقات مع المغرب“.

واعتبر مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل ”الإمكانات غير المحدودة“ للتعاون مع المغرب في مجالات الطيران، والإبداع، والعلوم، والصحة، والفلاحة، ومجالات كثيرة أخرى.

وحل الوفد الأمريكي -الإسرائيلي، بعد ظهر الثلاثاء، بمطار الرباط-سلا، في زيارة ”تاريخية“ للمغرب.

واتفق المغرب وإسرائيل – بحسب ما جاء في إعلان مشترك- على مواصلة التعاون في عدة مجالات، وأعلنا اعتزامهما إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة، وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة.