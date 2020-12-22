المغرب.. افتتاح مكتب اتصال مع إسرائيل والتوقيع على حزمة من الاتفاقيات

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم فتح مكتب اتصال مع إسرائيل في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأضاف بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك، مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي لإسرائيل، مئير بن شبات، إن بلاده أكدت أن فتح مكتب الاتصال مع إسرائيل سيتم خلال الأسبوعين المقبلين.

وشدد على أن الاتفاق بين المغرب وإسرائيل ينص على ”قيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماته وتحديد المزيد من الخطوات وذلك قبل نهاية يناير المقبل“.

وأكد بوريطة أن الاتفاق تضمن ”الاستئناف الفوري للاتصالات الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المغاربة وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة“.

ووقعت المغرب وإسرائيل، الثلاثاء بالرباط، مجموعة من الاتفاقيات في مجالات متعددة، خلال زيارة الوفد الأمريكي-الإسرائيلي رفيع المستوى للمملكة.

حيث تم توقيع اتفاق حول الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني.



وتم التوقيع، أيضا، على مذكرة تفاهم حول الابتكار وتطوير الموارد المائية، وتنص على التعاون التقني في مجال تدبير وتهيئة المياه، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، تهدف إلى إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار.

كما تنص مذكرة التعاون في مجال التجارة والاستثمار أيضا، على التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.