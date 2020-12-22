نيكولاي ملادينوف يعتذر عن رئاسة البعثة الأممية في ليبيا

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف اعتذر عن تكليفه برئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لأسباب عائلية.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، على تعيين ملادينوف مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة في ليبيا ليخلف اللبناني غسان سلامة بعد تعويضه لأشهر بالأمريكية ستيفاني وليامز، المبعوثة الأممية بالإنابة.

وشغل ملادينوف (48 عامًا) منذ 2015 منصب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، وخلال مهمته هذه واجه فترات من التوتر بين غزة وإسرائيل، وتسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين، وتدهور الوضع الإنساني في غزة.

وكان يعول على الدبلوماسي البلغاري بدفع الحوار بين الفرقاء الليبيين نحو تسوية سياسية مرضية، والاتفاق على إعادة توحيد المؤسسة التشريعية، واختيار قيادة توافقية للمجلس الرئاسي والحكومة.