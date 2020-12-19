بعد إطلاق ما أسمته "ثورة التنوير".. عبير موسي تتهم "الإخوان" بالسعي لإشعال حرب أهلية في تونس (فيديو)

اتهمت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس اليوم السبت؛ حركة النهضة الإسلامية (إخوان) بالسعي لإشعال حرب أهلية في البلاد، معلنة إطلاق ما أسمتها ”ثورة التنوير“.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال افتتاح ”ثورة التنوير“ من محافظة المنستير الساحلية؛ إن تونس بحاجة اليوم إلى ”قيادة سياسية تحمل اُطرا وهياكل قادرة على التواصل وعلى إدارة ورسم الطريق حتى لا يقع الشعب في المحظور“، وفق قولها.

طوفان بشري 🔥🔥🔥

مش نورمال ملا حضور وملا عبير موسي 💜 المرض والطقس وكل شي يهون قدام مصلحة الوطن

عاشت تونس بورقيبية، حرة ومستقلة ❤❤

تحية للمستير بلادي الغالية💙💙

المنستير بورقيبية، ع العهد ماتتبدلش 👊✌ pic.twitter.com/3EVlTs0eeP — M_ohamed_B 🇹🇳 #لا_أناقش_الرعاع✋ (@M_ohamed_B_2) December 19, 2020

وأضافت أمام تجمع لأنصارها: ”نحن غاضبون على حكومات سمحت لجمعيات وتنظيمات مشبوهة بالاستقرار في تونس ونشر سمومها في بلادنا ودعوشة أبنائنا وبناتنا، وغاضبون على حكومة تتخاذل في مكافحة الإرهاب وفي تطبيق القانون على المجرمين، و حكومة تتستر على تنظيم الإخوان والإرهاب وعلى تغلغله.. حكومة تفتخر بأن حزامها السياسي يتكون من شيخ جماعة الإخوان المسلمين وذراع التكفير وتلميع الإرهاب ومحاولة هدم ما بنى الزعيم بورقيبة ودولة الاستقلال“.

وتابعت عبير موسي: ”دائرة الغضب تتوسع في كل أنحاء البلاد من يوم إلى آخر، ولابد له من تأطير وقيادة وأهداف وبرنامج حتى لا يتحول إلى عنف وتحقيق ما يريده الإخوان الذين يهدّدوننا بالحرب الأهلية“، مشيرة إلى أن ”الشعب التونسي بحاجة إلى قيادة تدير وترسم الطريق وعليه اتباعها حتى لا يقع في المحظور.. وحتى لا يقع في التقسيم والفتنة الداخلية والحروب التي يريدها الفوضويون ويتغذى منها تنظيم الإخوان“، حسب تعبيرها.