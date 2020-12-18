المغرب يعلن بدء إجراءات استئناف الاتصالات والرحلات مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم الخميس، بدء تفعيل إجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع إسرائيل.

وقال بوريطة خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن ”بلاده قررت الشروع في تنزيل وتفعيل إجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي“. دون أن يحدد موعدا لذلك.

وجدد بوريطة، تأكيده ”الموقف الثابت للمملكة الذي يستمد جذوره من الروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بما فيها تلك المتواجدة في إسرائيل، بشخص الملك محمد السادس“.

ويرتقب أن يقود مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر وفدا أمريكيا الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب لإجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، الذي جرى التوصل إليه.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن الأسبوع الماضي، استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ”في أقرب الآجال“، معربًا عن رغبته بتطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي مع هذا البلد.