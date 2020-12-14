المشيشي من فرنسا: نؤيد ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين

أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي مساء الإثنين أنّه يؤيد عملية ”ترحيل إنسانية“ للمهاجرين غير النظاميين من فرنسا، قائلا إنّ تونس تقف في صف فرنسا ضدّ التطرف والإرهاب.

وفي حوار مع تلفزيون ”فرانس 24″ مساء اليوم الإثنين قال رئيس الحكومة التونسي ردّا على سؤال حول موقفه من ترحيل التونسيين الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني إنّ “التونسي الموجود في وضعية غير قانونية يتم ترحيله في إطار قانوني“.

وأوضح المشيشي أنه من الضروري احترام الكرامة البشرية في عملية الترحيل قائلا إنّ “طريقة الترحيل يجب أن تحترم حقوق الإنسان، ونحن مطمئنون إلى أن فرنسا دولة تحترم حقوق الإنسان وعريقة في هذا المجال“ وفق تعبيره.

واعتبر المشيشي أنّ ”الهجرة القانونية ثروة لتونس ولفرنسا“ موضحا أن ”فرنسا تستفيد من خبرات التونسيين المهاجرين بطريقة قانونية، حيث يمثلون ثراء للاقتصاد الفرنسي“.

وعبّر المشيشي عن “وقوف تونس في صف فرنسا ضد التطرّف والإرهاب والعنف“ قائلا إنّ “الخطاب المتطرف نعاني منه جميعا، والإرهاب لا دين ولا وطن له“ بحسب قوله.

وفيما يتعلق بجانب الاستثمار أكد المشيشي أن الحكومة التونسية بصدد إعداد قانون التنشيط الاقتصادي لإعداد الإطار الترتيبي والقانوني لإزاحة الصعوبات أمام المستثمرين، معتبرا أن القوانين الحالية تمثل عائقا اقتصاديا كبيرا.

ونفى رئيس الحكومة “إفلاس البلاد“ قائلا: “نحن في وضعية اقتصادية صعبة جدا ولنا ثقة في المستثمرين والمانحين“ على حد تعبيره.

وردا على دعوة اتحاد الشغل التونسي لحوار وطني قال المشيشي “نحن نرحب بكل المقترحات وقد دعوت إلى حوار اقتصادي ومخطط للتنمية تكون الحكومة محوره ومرحّب بأي طرف فيه، لكن يجب أن تكون الحكومة المحور الأساسي لحوار اقتصادي مماثل“ وفق تعبيره.

وأنهى المشيشي الإثنين زيارة رسمية إلى فرنسا متوجها إلى إيطاليا بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في زيارة تستمر إلى الأربعاء القادم.