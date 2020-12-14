تقرير: أزمة المهاجرين الأفارقة تتفاقم بالجزائر في ظل تفشي كورونا

سلّط تقرير نشره موقع ”ميديا بارت“ الفرنسي الاثنين؛ الضوء على معاناة المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء عبر الجزائر بحثا عن فرص للشغل في أوروبا؛ حيث زاد إغلاق الحدود والوضع الصحي بسبب فيروس ”كورونا“ ظروفهم قساوة.

ويقول التقرير إنهم ”يتحملون وطأة عواقب الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وفي الجزائر يتعين على المهاجرين من جنوب الصحراء مواجهة الفيروس وتراجع النشاط الاقتصادي وإغلاق الحدود، في ظل تجاهل السلطات لهم في كثير من الأحيان“.

وتقول نبيلة موسوي؛ عالمة الأنثروبولوجيا والمعلمة والباحثة في جامعة وهران الثانية ”منذ بداية الأزمة كان وجودهم ملحوظًا بشكل خاص في مراكز المدن في المحافظات الكبيرة، لقد أصبحت ظاهرة متفاقمة لا سيما أن المهاجرين يضطرون إلى التسول“.

ويشير التقرير، إلى أنّه ”يكفي السير في وسط مدينة وهران أو الجزائر العاصمة أو بجاية في منطقة القبائل لرؤيتهم، أطفال على الرغم من صغر سنهم يتسولون ويعرض آخرون غسل الزجاج الأمامي للسيارات المتوقفة عند الإشارة الحمراء أحيانًا دون موافقة السائق“.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الجزائرية في 2018 يصل 90 ألف مهاجر من جنوب الصحراء إلى الجزائر كل عام، ومن جانبها رصدت المنظمة الدولية للهجرة ما يزيد قليلاً عن 180 ألفا في عام 2019 بمعدل 500 وافد في اليوم، وتم تسجيل 9600 لاجئ وطالب لجوء يعيشون في المناطق الحضرية حتى الآن لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر.

ويقرّ أخصائي الهجرة زكريا بن لحرش، بأنّه ”من الصعب تحديد العدد، حيث إنّ جزءا كبيرا منهم يأتون من مالي وتشاد والنيجر“، ويضيف المحامي وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ ”ما هو مؤكد أن الأرقام التي قدّمتها الحكومة أقل بكثير من العدد الحقيقي للمهاجرين الموجودين في الجزائر“.

وضع أفضل

وفي الولايات الشمالية من وهران إلى عنابة عبر تلمسان والجزائر العاصمة يجد المنفيون من جنوب الصحراء المزيد من الفرص المهنية التي تتيح لهم كسب لقمة العيش والادخار لبقية رحلة الهجرة.

ويوضح زكريا بن لحرش، أنّ ”هؤلاء الناس لديهم وضع أفضل من المهاجرين الموجودين في المناطق الجنوبية مثل بشار وورقلة وتمنراست وغرداية الذين يضطرون إما إلى البحث عن عمل أثناء انتظارهم للوصول إلى الشمال أو يختارون البقاء في الجنوب حتى لا يتعرضون لخطر الطرد“.

وتعلّق نبيلة موسوي ”بالنسبة للكثيرين تعتبر الجزائر مرحلة طويلة وليس بالضرورة أن يتم اختيارها كوجهة ولكنها أصبحت لبضع سنوات المرحلة الأخيرة من الرحلة“ وفق قولها.

وتشير موسوي إلى تغيير في الخطاب بين المهاجرين منذ بداية الرحلة، ”حيث إنّ العديد منهم يجعلون الجزائر دولة مضيفة لأنهم يجدون عملاً هناك على الرغم من أنه في القطاع غير الرسمي ما يعني غياب الأمن الاجتماعي والاقتصادي، بينما لا يزال آخرون في الوقت نفسه يطمحون للوصول إلى أوروبا عبر الساحل الجزائري.“

كورونا يزيد المعاناة

ويشير التقرير إلى أنّ مشروع ترحيل هؤلاء يتطلب موارد كبيرة، لكن ظهور فيروس كورونا بشكل غير متوقع غيّر خطط أولئك الذين أرادوا الاستقرار كمرشحين للمغادرة.

وينقل التقرير عن الباحثة نبيلة موسوي، أنه ”منذ آذار / مارس تنظّم السلطات حملة فرز لمنفيين في وهران، أخذوهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وأعطوهم مواد مجانية ثمّ تمّ وضع المهاجرين معًا في حظائر كبيرة وعندما جاء الرجال إلى المدينة خلال النهار لمحاولة العمل أو التسول عادوا مبكرًا بسبب حظر التجول“، مشيرة إلى أنه تم تسجيل عدة حالات إصابة بـ ”كوفيد“ ولكن لا توجد بيانات رسمية حول هذا الموضوع.

فرص نادرة

ويؤكد التقرير، أنه بسبب تفشي الفيروس أصبحت فرص العمل في القطاع غير الرسمي نادرة، لكنه أشار إلى أنه ”على الرغم من حظر السفر من محافظة إلى أخرى تمكن الوافدون الجدد من العاصمة وتيبازة ومستغانم من الوصول إلى وهران، حيث إنّ سوق العمل أمر بالغ الأهمية للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى لذلك فضلوا تغيير المدينة للبحث عن وظيفة في صناعة البناء أو مواقع البناء الخاصة أو الزراعة في محيط وهران، كما هو الحال في مسيرجين وبوتليس وبوصفير“، بحسب الباحثة.

وفي المزارع يسكن المهاجرون مع مالك الأرض وزوجته وأطفاله فهو يجد في هؤلاء عمالة غير مكلفة ووسيلة لمراقبة المباني دون الحاجة إلى اللجوء إلى حارس، لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذّرت من أنّ مثل هذه الوظائف غير المستقرة تعرضهم ”لمخاطر عالية من الاستغلال أو سوء المعاملة“.

ووفق التقرير، فقد فقدت النساء اللائي يمكن أن يعملن كخادمات في المنازل وظائفهن في القطاع غير الرسمي لا سيما بسبب التحيز الذي يربط الفيروس بالمنفيين، وبحسب عضو رابطة حقوق الإنسان بالجزائر فإنّ ”المهاجرين المقيمين في الجزائر يعانون الكثير في هذه الفترة من الأزمة الصحية أولاً لأنهم يفتقرون إلى العمل ثم لأنه لا يوجد دعم أو مساعدة حكومية لهؤلاء السكان وفي الواقع لا يساعدهم سوى عدد قليل من الجمعيات والمتطوعين“.