تقرير: السودان يسحب 3500 جواز سفر منحها البشير لشخصيات بينها الغنوشي

كشف تقرير نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية اليوم الأحد، أن السلطات السودانية سحبت نحو 3500 جواز سفر منحها نظام عمر البشير لعدة شخصيات بينها قيادات إسلامية مثل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.

وقال التقرير إنه ”منذ سقوط عمر البشير أعادت السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يمارس منذ 30 عامًا في ظل النظام القديم حيث منحت جوازات سفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية، واليوم يتم رسميًا إلغاء جوازات السفر بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها أو بسبب الحصول على المستند عبر طرق محتالة“.

وأوضح التقرير أن ”هذا الإجراء هو متابعة لعملية تطهير نظام الجنسيات التي بدأت في أيار مايو 2019 بعد شهر من سقوط عمر البشير، حيث تم تشكيل لجنة لفحص آلاف جوازات السفر الصادرة في ظل النظام القديم، والتي تم منحها للشخصيات المؤثرة وتم استعمالها بشكل مسيء، مثل الإتجار بها عن طريق منح جوازات سفر مقابل مبلغ يتراوح بين 10 دولارات إلى 15000 دولار“، بحسب قوله.

وأشار التقرير إلى أن الجنسية السودانية مُنحت لشخصيات إسلامية في وقت سابق مثل التونسي راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وقبل عام أعلن مجلس السيادة عن إصدار جوازات سفر وأحيانًا جوازات دبلوماسية لأعضاء الجماعات الإسلامية المتطرفة.

ووفق التقرير فقد ”لجأ 250 ألف سوري إلى السودان منذ عام 2011 وحصل كثير منهم على الجنسية“.