قناة إسرائيلية: محادثات رسمية بين الرباط وتل أبيب الأسبوع المقبل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من المتوقع أن تبدأ محادثات رسمية بين تل أبيب والرباط خلال الأسبوع المقبل؛ بهدف التقدم في العلاقات بين البلدين.

وذكرت قناة ”كان“ الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية، إن الخطوة الأولى في هذا المسار السياسي الجديد تتمثل في فتح مكاتب الاتصال ”بسرعة كبيرة“، ومن تم التقدم نحو التطبيع الكامل، مؤكدة أنه في الوقت الحالي لا يوجد حديث عن فتح السفارات.

ولم تكشف القناة العبرية عن كيفية المحادثات ولا عن مكانها إن كانت مباشرة.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق ”تاريخي“ لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مقدماً في المقابل اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“.

وفي ذات اليوم، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ”في أقرب الآجال“، كما عبر عن رغبته في تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي مع هذا البلد.

وأكد الملك أن هذه التدابير ”لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط“.