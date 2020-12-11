التطبيع المغربي.. تركيا تتفهم وعباس يلوذ بالصمت

امتنعت تركيا عن التنديد بقرار المملكة المغربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في موقف بدا متناقضا مع ما كان عليه الحال عندما أعلنت كل من الإمارات والبحرين توقيعهما اتفاق سلام مع إسرائيل قبل أشهر.

الطريقة التي استقبلت بها تركيا إعلان الرئيس الأمريكي أمس عن اتفاق بين الرباط وتل أبيب لتطبيع العلاقات بينهما، بدت غير مألوفة؛ فوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سارع لمهاتفة نظيره المغربي ناصر بوريطة، في خطوة أقرب للمباركة.

وفي موقف أشبه بالتفهم، نقلت وكالة الأناضول أن الوزير أوغلو أكد لنظيره المغربي أن ”كل بلد لديه حرية إقامة العلاقات مع أي بلد يريده، على ألا يكون على حساب القضية الفلسطينية“.

الموقف التركي بدا مناقضا تماما لموقف أنقرة المتشنج عندما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل؛ حيث نددت أنقرة وزعمت أن ذلك ”خيانة لحقوق الشعب الفلسطيني“.

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات بالتحديد، وهدد بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة الخليجية وسحب سفيره منها، وهو ما لم يتم قط.

وغير بعيد عن تناقض الموقف التركي، جاء موقف حماس أقل حدة بكثير تجاه الرباط؛ فقادة حماس ممن وصفوا الإمارات والبحرين والسودان بأنهم ارتكبوا ”خيانة“ عظمى للقضية الفلسطينية، اكتفوا بوصف القرار المغربي بـ“الخطيئة“.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس: إن القرار يمثل ”خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على تنكره لحقوق شعبنا“.

طرف ثالث أحجم عن التعليق ولاذ بالصمت حتى الآن، هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي كان هاجم الإمارات والبحرين بشدة، وأعلن سحب سفيري فلسطين منهما قبل أن يعيدهما بهدوء في وقت لاحق.

وأثارت هذه الازدواجية تعليقات غاضبة من ناشطين خليجيين، وكتب المغرد السعودي منذر آل الشيخ: ”حق سيادي للمغرب، وأعيد التأكيد أنك لن ترى موقفًا واحدًا ضدها ولن تُسمع خطب أو تشن حملات ضدها، كما حدث مع البحرين والإمارات، ولن تسمع كلمة من عكرمة صبري أو اجتماع لقادة فتح وحماس ولن #اردوغان سفير #تركيا وهذا ما حدث مع السودان أيضا؛ لأن الهدف هو أنتم في الخليج، فهل آن للعقول أن تعمل؟؟“.