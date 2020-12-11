لجنة الحوار الليبي تصل لطريق مسدود بخصوص آلية التصويت‎

أفاد مصدر من داخل لجنة الحوار الليبي بأن النقاش حول نسبة الـ “75بالمئة“ التي حاولت البعثة الأممية تعديلها لغرض التصويت على أي من الآليات المقترحة بشأن تسمية أعضاء الرئاسي والحكومة لاعتمادها، قد وصلت لطريق مسدود.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الافصاح عنه في تصريح لـ“إرم نيوز“ بعد أن طلبت البعثة التصويت على خفض النسبة، كانت النتيجة أن 35 بالمئة من المشاركين، صوتوا بالاعتراض على تخفيض هذه النسبة لاعتماد أي آلية، بينما صوت 65 بالمئة بالموافقة.

وأكد المصدر بأنه لم يتم اعتماد آلية بعينها من الآليات المطروحة، كما لم يتم التوافق على تخفيض نسبة التصويت، لاعتماد أي من الآليات التي طرحت بشأن المجلس الرئاسي والحكومة.

وأوضح المصدر بأن الخلافات تصاعدت نتيجة تمسك بعض الأعضاء، بما تم الاتفاق عليه قبل بدء الحوار، منها التمسك بالآليات التي أتفق عليها مثل التصويت على الأشخاص من خلال القائمة، وأن يقدم كل إقليم مرشحه ويصوت عليه، أو أن يجرى التصويت بشكل عام مع شرط الحصول على 75 من إجمالي أصوات أعضاء اللجنة.