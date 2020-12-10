مصادر: حكومة الوفاق الليبية تطلق سراح روسيين اعتقلتهما العام الماضي

قالت مصادر ليبية ووسائل إعلام روسية إن حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أطلقت، اليوم الخميس، سراح روسيين كانت قد اعتقلتهما العام الماضي، وإنهما سيعودان جوا إلى روسيا.

وكان اعتقال ماكسيم شوجالي وسامر حسن علي سيفان، المترجم الذي يعمل معه، يمثل عقبة في طريق جهود السلام الليبية مع موسكو .

وقال مصدر من وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني: إن الرجلين أُطلق سراحهما صباح اليوم.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية ووكالة ”تاس“ الروسية للأنباء كذلك أن الرجلين أُطلق سراحهما، ولم يرد تعليق رسمي فوري سواء من حكومة الوفاق أو من موسكو.

وقالت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء: إن شوجالي وسيفان كانا يعملان لدى مجموعة روسية تحمل اسم مؤسسة حماية القيم الوطنية، واتُهما بالتدخل في الشؤون الداخلية والانتخابات الليبية.