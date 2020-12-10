المغرب وإسرائيل يتفقان على تطبيع العلاقات بوساطة أمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن المغرب وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار اتفاق رعته الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وكتب ترامب، على حسابه بموقع تويتر: ”اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة – اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط“.

وذكر ترامب أنه وقع اليوم ”إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية“.

وتابع قائلا: ”إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار“.

وقال ترامب: ”لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فمن المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية“.

وذكر الديوان الملكي المغربي، في بيان، أن الولايات المتحدة ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية في إطار الاتفاق مع إٍسرائيل.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق مع المغرب ووصفه بأنه ”ضوء عظيم آخر للسلام“.

وأضاف نتنياهو أن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين إضافة لفتح بعثات دبلوماسية.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات من إسرائيل وإليها لكل مواطنيه.

وقال جاريد كوشنر المستشار البارز في البيت الأبيض لرويترز: ”سيقوم الطرفان بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور وبنية فتح سفارتين. سيعزز الطرفان التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية“.

وتابع قائلاً: ”حققت الإدارة (الأمريكية) اليوم خطوة تاريخية أخرى. الرئيس ترامب أبرم اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل في رابع اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية مسلمة في غضون أربعة أشهر“.