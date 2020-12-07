وسط مقاطعة واعتراضات.. جلستان متزامنتان للبرلمان الليبي في غدامس وبنغازي

يعقد البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة تشاورية في مدينة ”غدامس“ غربي البلاد، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لقطع الطريق على تلك الجلسة، بالدعوة إلى عقد جلسة أخرى للبرلمان في مدينة بنغازي في اليوم ذاته، بحسب مراقبين.

وتعد جلسة ”غدامس“ امتدادا لجلسات البرلمان في المغرب، حيث تم الاتفاق على أن تعقد في المدينة بعد العودة إلى ليبيا، وهدفها المعلن هو إعادة التئام البرلمان بشقيه في طرابلس وطبرق، إلا أن تلك الجلسة ”حادت عن هدفها“ بحسب عدد من النواب الذين قرروا مقاطعتها لذلك السبب، حسب تصريحات متزامنة لهم.

ويرى النواب أن جلسة ”غدامس“ كان الهدف منها جمع البرلمان، ثم تحولت للتركيز على موضوع آخر وهو إقالة الرئاسة وتغيير اللائحة الداخلية للمجلس وآلية عقدها، وانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان الليبي“.

وقال مصدر من داخل جلسة ”غدامس“ في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إنها ”ستكون جلسة تشاورية لعرض بنود الجلسة الرسمية والتوافق عليها، وإنها ستعقد على ثلاث مراحل، وسيكون أبرز بنودها تغيير اللائحة الداخلية للمجلس وآلية عقدها، وانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان الليبي“، وهو ما تسبب في مقاطعة بعض النواب للجلسة.

وأشار المصدر إلى أنه ”بالرغم من مقاطعة عدد من النواب لهذه الجلسة، رغم الاتفاق على حضورها خلال اجتماعات طنجة، إلا أنه يتوقع وصول العدد في جلسة غدامس إلى 120 نائبا، أغلبهم من النواب الذين شاركوا في اجتماعات التئام مجلس النواب الليبي في طنجة المغربية، مع توقعات بوصول آخرين للمدينة ليلتحقوا بالجلسة الرسمية الثلاثاء“.

وكان مصدر من داخل لجنة الإعداد لجلسة ”غدامس“ أشار في تصريح سابق لــ ”إرم نيوز“، إلى أن جلسة النواب التي دعِي إليها في اجتماع طنجة، مهددة بعدم الانعقاد لعدم توافر النصاب القانوني الذي ستتم به الجلسة.

وأضاف المصدر أن ”اللقاءات الجانبية لتكتلات النواب الموجودين بغدامس، تدور حول جدول أعمال الجلسة، خصوصا في ما يتعلق باللائحة الداخلية، وما يتعلق بعدد النصاب لعقد الجلسات، وكذلك التصويت على بعض القرارات“.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من النواب قرروا مقاطعة جلسة ”غدامس“، رغم الاتفاق على عقدها خلال اجتماعات طنجة، مبررين قرارهم بأن هذه الجلسة كان مقررا لها أن تتمحور حول آليات إعادة وحدة البرلمان الليبي وممارسة مهامه التشريعية، وفي مقره الرسمي، إلا أن دعوات جديدة ظهرت لتغيير الرئاسة واللائحة الداخلية وهي أمور تؤسس لجعل أغلبية النواب من غرب ليبيا، هي المسيطرة على البرلمان، وفق تصريحات النواب.

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي دعا إلى عقد جلسة أخرى للبرلمان الليبي، في مدينة ”بنغازي“، بالتزامن مع الجلسة الأخرى، في محاولة لقطع الطريق على الداعين للجلسة في الغرب الليبي ولضمان عدم ذهاب الأعضاء المؤيدين للمشاركة في جلسة ”غدامس“.

وقال عبدالله بلحيق المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن ”جلسة البرلمان الحالية ببنغازي معلقة منذ آخر جلسة عقدت بنصاب قانوني، وإنه ليست لديه معلومات حول العدد الذي سيحضر هذه الجلسة من النواب“.