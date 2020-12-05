صعوبات تهدد بفشل عقد جلسة "النواب الليبي" في غدامس

قال مصدر في لجنة الإعداد لجلسة مجلس النواب والمقرر لها أن تنعقد في مدينة غدامس بالجنوب الغربي الليبي ، إن الجلسة التي لم يحدد موعدها حتى الآن، مهددة بعدم الانعقاد لعدم تواجد النصاب القانوني الذي ستتم به الجلسة.

وأضاف المصدر مفضلا عدم الافصاح عن هويته في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن النواب الذين وصلوا إلى غدامس لم يوفروا النصاب القانوني لعقد جلسة، مبينا أنه من المقرر أن يرأس الجلسة في حال تم عقدها، النائب الأول فوزي النويري.

وقال المصدر ذاته، إن اللقاءات الجانبية لتكتلات النواب المتواجدين بغدامس، تدور حول جدول أعمال الجلسة، خصوصا فيما يتعلق باللائحة الداخلية، وما يتعلق بعدد النصاب لعقد الجلسات وكذلك التصويت على بعض القرارات.

وأوضح أن هناك عدة صعاب قانونية ودستورية، أمام النواب المتواجدين في غدامس حتى في حالة الحصول على النصاب، والذي يتقرر بحضور 120 نائبا.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي خطوة استباقية، أعلنت رئاسة مجلس النواب عن دعوتها لعقد جلسة رسمية للبرلمان، يوم الاثنين في المقر الدستوري للبرلمان بمدينة بنغازي.