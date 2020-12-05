الحوار الليبي.. تأجيل حسم آلية الترشح للمناصب القيادية الجديدة

قال مصدر من داخل لجنة الحوار الليبي اليوم السبت، إنه تم تأجيل مسألة حسم آلية الترشح للمناصب القيادية الجديدة في المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة للأسبوع القادم.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البعثة الأممية أجلت مسألة الحسم إلى جلسة الإثنين المقبل؛ لأن الجولة الأخيرة التي تمت اليوم السبت، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد ”لم يتم حسمها بشكل واضح لأي آلية“.

وأوضح المصدر أنه مع ”عدم حسم نتائج التصويت في هذه الجولة تقرر الذهاب إلى جولة جديدة يوم الإثنين المقبل“.

وبين أن ”أطراف الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، تعهدوا بقبول نتائج التصويت مهما كانت، على أن تعقب التصويت مناقشة إجراءات الترشح للمناصب، وكيفية الترشح إلى السلطة التنفيذية“.