صحيفة: توافق داخل حركة النهضة بشأن مصير الغنوشي.. "رئيس بلا صلاحيات"

كشفت صحيفة تونسية، الخميس، عن توصل الفرقاء داخل حركة النهضة، إلى اتفاق من شأنه إنهاء الخلافات التي تضرب الحركة منذ أشهر.

وذكرت صحيفة ”تونيزي نوميريك“ بنسختها الفرنسية، أن ”الخلافات التي عرفتها الحركة على امتداد أشهر، تبدو في طريقها إلى الحسم، وفقًا لآخر الأخبار الواردة من مونبليزير (حيث مقر الحركة)“، موضحة أن رئيس الحركة راشد الغنوشي ”بات موافقا الآن على التنحي كجزء من اتفاق بين مختلف أطراف الصراع الداخلي بحركة النهضة“.

ويقضي الاتفاق -بحسب الصحيفة- بـ“تأجيل مؤتمر النهضة لمدة عامين، وتعهد الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة ولا للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، مع بقاء الشيخ رئيسا (شكليا) للحركة لكن بلا صلاحيات ودون إدارة أي شيء بشكل مباشر“.

وأضافت الصحيفة أن ”علي العريض سيكون الرجل القوي الجديد للحزب، وقد بدأ بالفعل اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد“، مشيرة إلى أن ”هذا الاتفاق يجمع أغلبية قادة الحزب، بالنظر إلى أن العريض شخصية توافقية يحظى باحترام الجميع“.

ولفتت إلى أن ”عددا قليلا من الشخصيات لا تزال مترددة بشأن هذا الحل مثل عبدالحميد الجلاصي، الذي يطالب بعقد المؤتمر هذا العام“.

وامتنع قيادي في الحركة تواصل معه ”إرم نيوز“، تأكيد أو نفي ما ذكرته الصحيفة، مكتفيا بالقول إن ”هناك مشاورات متواصلة داخل الحركة لإيجاد مخرج للأزمة، وإن هناك مؤشرات إيجابية للحل“، وفق تعبيره.

يشار إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، مكونة من 63 عضوا، وقعت مؤخرا على عريضة لطلب عقد دورة استثنائية للمجلس على أن يكون جدول أعمالها متضمنا الصراعات التي تعصف بوحدة الحركة.

وبحسب ما ذكرته إذاعة ”موزاييك“ المحلية، فإن هذه المجموعة فوجئت بأن مكتب مجلس الشورى، غيّر جدول الأعمال باتجاه محاسبة من أدلوا بتصريحات إعلامية من مجموعة الـ100، والتداول في عمل اللجان، التي تعد للمؤتمر المقبل، ما أدى إلى انسحاب مجموعة الـ63 عضوا.

وذكرت الإذاعة أن ”من أبرز المنسحبين والموقعين على عريضة الـ63، قيادات شاركت في صياغة وتبني عريضة الـ100 المناهضة للتمديد للغنوشي على رأس الحركة، والرافضة لخرق البند 31 المنظم لمسألة التداول على رأس حركة النهضة“.

يشار إلى أن الخلافات داخل حركة النهضة تتزايد بشكل تصاعدي، منذ إعلان مجموعة الـ100 رفضها رئاسة الغنوشي للحركة في المؤتمر المقبل، ومطالبتها بتطبيق القانون.

وقال الغنوشي، في حديث تلفزيوني، بثته القناة الوطنية الأولى (التلفزيون الرسمي)، الشهر الماضي، إنه ”لا ينوى حتى الآن الترشح لا لرئاسة النهضة، ولا لرئاسة الجمهورية.

وأبدى الغنوشي، ”تذمره من السجال الإعلامي حول الخلافات الداخلية في حزبه“، وطالب قيادات النهضة التي دعته إلى عدم الترشح للمؤتمر المقبل إلى ”مناقشة الوضع الداخلي في مؤسسات الحزب، بدلا من وسائل الإعلام“.