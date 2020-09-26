منع محمد ولد عبد العزيز من مغادرة نواكشوط

أصدر وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية (النيابة العامة)، ومنسق قطب مكافحة الجرائم الاقتصادية، في موريتانيا قرارا جديدا الجمعة، يمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة نواكشوط.

وكانت السلطات الموريتانية، قد صادرت جواز سفر ولد عبد العزيز في وقت سابق، ومنعته من مغادرة البلاد، في إطار إجراءات التحقيق الابتدائي الجاري حاليا حول ضلوعه ومقربين منه في عمليات فساد خلال حكمه للبلاد الذي استمر عشرة أعوام.

وقالت النيابة العامة، إن قرار منع ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة، يأتي في ضوء تسببه في تأخير إتمام إجراءات البحث، بعد رفضه التعاون وتسريع الإجراءات، المتعلقة بالتحقيق حول شبهات فساد.

وأضاف أنه تأسيسا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، تقرر تمديد منع المشتبه به المذكور من الخروج من دائرة محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي”.

وأمرت النيابة الغامة، المدير العام للأمن الوطني، وقائد أركان الدرك، بتنفيذ قرار منع الرئيس السابق من مغادرة العاصمة.

وكان ولد عبد العزيز قد رفض في آخر مؤتمر صحفي له، الاعتراف بلجنة التحقيق البرلمانية، التي اتهمته في تقرير لها بالضلوع في عمليات فياد واسعة.

واعتبر أنها غير قانونية، وأن إجراءات التحقيق معه مخالفة للدستور، الذي يحميه من المساءلة عن فترة حكمه للبلاد، إلا في حالة الخيانة العظمى.

واتهم السلطات بمنعه من ممارسة حقوقه، وتجميد أمواله، معتبرا أنه يعيش حالة من العذاب النفسي في سجن كبير.