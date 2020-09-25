ليبيا.. السراج يدعو للإسراع في استئناف الحوار السياسي بمشاركة كل القوى

دعا رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، إلى الإسراع في استئناف الحوار السياسي، مشددا على ضرورة أن يشمل ”كل القوى الفاعلة الحقيقية على الأرض“.

وقال السراج في خطاب مسجل عبر الفيديو بث بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلتئم هذا العام افتراضياً بسبب جائحة كوفيد-19: ”نجدد ما طالبنا به مراراً من أهمية الإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية“.

وأضاف: ”إننا نتطلع إلى دعم قوي من المجتمع الدولي لهذا الاستحقاق الشعبي، ومساهمة فاعلة من الأمم المتحدة في توفير ما نحتاجه من متطلبات لإنجاح هذه الانتخابات“.

وشدد على أنه ”وصولاً لهذا الهدف، نرى أهمية الإسراع في استئناف الحوار السياسي على وجه السرعة، على أن يشمل كل القوى الفاعلة الحقيقية على الأرض، من نخب وتيارات سياسية ومناطق ومكونات اجتماعية، مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية، ويستثنى من ذلك كل من ثبت بحكم القانون إجرامه وسفكه لدماء الليبيين“.

وكان السراج أعلن الأسبوع الماضي استعداده لتسليم السلطة في أجل أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ”إفساحاً في المجال أمام حكومة جديدة تنبثق عن المحادثات الليبية-الليبية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد“.

وفي العاشر من الشهر الجاري، اختتم ممثلون عن الفرقاء الليبيين، مشاوراتهم في جنيف السويسرية، وأوصوا بالتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد لا يتجاوز الـ18 شهرًا.

وفي اليوم ذاته، اتفق المتفاوضون الليبيون في مدينة بوزنيقة المغربية، على استئناف الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لاستكمال الإجراءات التي تضمن تطبيق الاتفاق الشامل الذي توصلوا إليه، على أرض الواقع.

وتُستأنف جلسات المشاورات والحوارات في المغرب، الأحد المقبل، ضمن جولة جديدة من مفاوضات بوزنيقة.