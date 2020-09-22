تقرير: تعديل الدستور الجزائري سيخلق نظاما سياسيا "هجينا‎"

يتوجه الجزائريون يوم 1 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل للتصويت على التعديلات الدستورية، التي تتضمن عدة نقاط من بينها تغيير طبيعة النظام السياسي الرئاسي القائم حاليا، إلى نظام مختلف لم تتضح ملامحه حتى الآن.

ويرى تقرير فرنسي أنّ مشروع الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد يفضي إلى إقامة نظام سياسي ”هجين“ لا يتوافق مع طبيعة المشهد السياسي في الجزائر، ما قد يخلق حالة من عدم الاستقرار في البلد.

ونقلت صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية عن خبراء وسياسيين جزائريين قولهم: إنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتطلّع إلى أن يساعد الإصلاح الدستوري على إرساء شرعية جديدة للسلطة القائمة في النظام السياسي المنتظر.

والنسخة المقترحة للاستفتاء لا تختلف كثيراً عن المسودة التي قدمها الخبراء ورئاسة الجمهورية، والفكرة التي دافعت عنها السلطات هي ”الخروج من النظام الرئاسي الجامد في الوقت الراهن“، حيث قال الرئيس عبدالمجيد تبون إنه ”يستحيل على شخص واحد أن يستحوذ على السلطة، وأن يتصرف كما يشاء ووفق مزاجه“، بحسب ما نقله التقرير.

نحو نظام ”هجين“؟

ويتساءل التقرير حول ما إذا كان هذا الجهد في الصيغة المقترحة يرمي إلى إبراز التقدم في مجال الحريات، من خلال وضع النظام التصريحي على وجه الخصوص؛ لإنشاء الصحف والمظاهرات.

وتنقل ”لوبوان“ عن المحامي وشخصية الحراك الشعبي يوم 22 فبراير/شباط ، مصطفى بوشاشي قوله: إنّ الدستور الجديد ”يؤسس لسلطة شخصية يكون فيها رئيس الجمهورية كإمبراطور يتدخل في صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، إضافة إلى أدوات السيطرة التي يحملها من خلال التعيينات“، معربًا عن أسفه لأن المشروع في نهاية المطاف لا يضع نظامًا واضحًا، ”لا برلمانيا ولا رئاسيا ولا شبه رئاسي“، وفق تعبيره.

وعلّق المحلل السياسي وكاتب العمود عابد شارف بالقول: ”بهذه الصيغة ينص مشروع الدستور على نظام مختلط، هو نظام برلماني إذا أدت الانتخابات التشريعية إلى أغلبية نيابية، ونظام شبه رئاسي إذا لم تظهر أغلبية، وهذا سيؤدي حتما إلى حالة من عدم اليقين، في حين أن البلاد لم تنجح بعد في تأسيس تقاليد دستورية حقيقية“، مضيفا: ”مع هذا النظام كل ما يتبقى لرئيس الدولة هو منع الانتصار الواضح لأي حزب من أجل البقاء في السلطة“، وفق تقديره.

وأشارت الباحثة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو من جانبها إلى هذا ”التهجين“، قائلة: ”إنّنا إزاء فصل دستور يبدو أنه يستعير من المثال الفرنسي بعض ممارساته، ويعرف هذا النظام عندما لا تتطابق الأغلبية النيابية مع الأغلبية الرئاسية؛ للإلغاء المؤقت للرئاسة لصالح رئيس الوزراء، وهو مخطط لا يستجيب لعلم الاجتماع السياسي الجزائري، خاصة وأن فرضية وجود أغلبية برلمانية غير واقعية في الجزائر“، بحسب قولها.

استلهام من دستور البرتغال

يقول البروفيسور أحمد العرابة، رئيس لجنة الخبراء المسؤولة عن مراجعة الدستور: إنه ”من المؤسف أن النقاش متحيز، لقد مرت التعديلات الأساسية دون أن يلاحظها أحد. وفي النسخة المقدمة يوجد فصل المبادئ العامة ولكن أيضًا فصل التنظيم وفصل السلطات، والتي لم تعد مذكورة، وبالنسبة إلينا لم يكن الأمر يتعلق بمنح الصلاحيات لكل فرد بل يتعلق باستخراجها“.

وبحسب العرابة، ”تختزل المناقشات الحالية رئيس الجمهورية إلى رئيس للسلطة التنفيذية، بينما تنص المادة 143 بوضوح على أنه فوق هذه الرتبة، يُنتخب بالاقتراع العام ويمثل الدولة وليس الحكومة“.

لكن بالنسبة إلى جبهة القوى الاشتراكية، فإن ”النظام القانوني لا ينشئ نظامًا اجتماعيًا، فالنظام الاجتماعي راسخ والتوازن السياسي للقوى منظم من خلال اللعب الديمقراطي الحر“.

وفي المقابل، تشرح لجنة الخبراء أن أحد الدساتير التي يتم الاستلهام منها هو الدستور البرتغالي الذي يعود تاريخه إلى 24 أبريل/نيسان 1976، معتبرة أنّ ”العالم يتغير والمجتمع يتغير، لذلك يجب أن يرتبط القانون بهذه الحركة الحقيقية، وإلا فسيكون هناك انفصال بين القانون والواقع“.

كيف تتم دسترة الثورة؟

وبعيدًا عن هذه النقاشات بين الفقهاء والسياسيين، فإن مسألة الدستور الجديد هي أيضًا وقبل كل شيء مدى الدعم لهذا المشروع في سياق سياسي متوتر، وفق التقرير.

ويشير كاتب الافتتاحية مصطفى حموش إلى أن ”التخوف الحقيقي من السلطة لا يتعلق بنتيجة الاستشارة، بقدر ما يتعلق بمستوى المشاركة التي يمكن أن تتوقعها، والمناخ السياسي الذي سيولده الاقتراع“.