أنقرة تنتقد العقوبات الأوروبية على شركة تركية انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا

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انتقدت أنقرة بشدّة قرار الاتّحاد الأوروبي الإثنين فرض عقوبات على شركة تركية يتّهمها التكتّل بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ووصفته بأنه "مؤسف للغاية".